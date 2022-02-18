全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」！蒐集攻略看這裡

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，蒐集完全套24款吸盤公仔可抽「1比1真人比例鋼鐵人」價值65萬。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心近舉辦「超級英雄總動員」活動，消費滿額就免費送1個漫威吸盤公仔，在網路上引發熱烈討論！儘管有些人認為公仔看似沒作用，卻有不少漫威迷已搶先蒐集完整套24款公仔，自拍並上傳活動網站，就有機會抽中全球限量1:1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像，價值65萬元。而目前約30人參加抽獎，可說中獎機率相當高，全聯也分享公仔蒐集攻略。

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔。（圖／業者提供）

全聯耗資2億取得漫威授權，推出「超級英雄總動員」活動，2/12至4/14期間消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔，活動開跑至今在網路上引發各式討論。

值得注意的是，蒐集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔（含夜光特效版），並與全套公仔自拍上傳活動網站， 就有機會抽中「LS-074SP 復仇者聯盟：終局之戰 馬克 85 1:1 雕像 金屬色特別版」。

▲這個真人比例的鋼鐵人特別版雕像，在全球僅有30組，價值65萬元。（圖／業者提供）



這個真人比例的鋼鐵人特別版雕像，在全球僅有30組，價值65萬元，是許多漫威迷、收藏家心目中的夢幻逸品。目前在全聯的官網活動頁面上，已有不少粉絲搶先蒐集完整套24款公仔，並上傳參加抽獎；不過活動規定必須與「全套公仔自拍上傳」，至本文截稿前，網頁上符合資格者約30人，可說中獎機率相當高。

▲▼活動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒。（圖／業者提供）



活動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒，分別為「藍色星際款」與「紅色聯盟款」，每款售價99元，隨盒附贈漫威英雄吸盤公仔1個（款式隨機），除了可拿來收藏吸盤公仔，還能收納文具小物，或當作便當盒、野餐盒。會員出示福利卡或APP QRCODE購買收藏盒，還有機會週週抽漫威周邊，如「鋼鐵人Mark46頭盔 1：1 藍牙喇叭」、「鋼鐵人款極速震動按摩槍」、「蜘蛛人版-迷你藍牙喇叭」等。

▲全聯漫威英雄系列吸盤公仔「夜光特效版」共有6款。（圖／全聯提供）



抽1比1鋼鐵人活動同樣至4/14，只要在截止日前蒐集全套並自拍上傳，都有機會。此次漫威英雄吸盤公仔全系列共有24款可蒐集，除了一般版指標英雄18款之外，還有6個超人氣英雄角色夜光特效款，包括：雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特、美國隊長。

全聯也分享公仔蒐集攻略，2/11至4/14為期9週期間，只要消費滿400元就能免費獲得1個漫威英雄吸盤公仔，而加10元可再加購1個；至於在全聯小時達消費，則是每滿400元贈2個，單筆上限6個。