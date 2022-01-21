金融時報：美國建議立陶宛「台灣代表處」更名　以免受中國脅迫

▲駐立陶宛台灣代表處於2021年11月18日正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。（圖／外交部提供）

記者張寧倢／編譯

英國《金融時報》20日引述知情人士說法，華府建議立陶宛考慮更改「駐立陶宛台灣代表處」，以利緩解立陶宛與中國的緊張關係。報導稱，美國官員認為選擇使用這個名稱已經打開中國脅迫的大門，也可能會破壞立陶宛與台關係。

報導稱，自立陶宛允許在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」而非「台北代表處」以來，立陶宛就捲入了與北京方面的爭執，中國要求各國避免使用暗示自治民主的台灣是主權國家的措辭，而多數國家也採用台北代表處的名稱。

據幾位知情人士透露，美國外交官員已經向立陶宛官員提出改名的建議。他們表示，美國認為選擇「台灣代表處」的名稱已經打開了中國脅迫的大門，甚至可能破壞立陶宛與台灣雙邊關係的擴大。對此，白宮予以否認，美國國安會一名發言人表示，任何持其他建議的人都未能反映美國和立陶宛之間的實際討論，美國支持其主權決定，「我們尊重並支持立陶宛與台灣加強雙邊關係和務實合作的努力。」

立陶宛外交部否認與美方有此討論，稱這是「假消息」行動。而立陶宛外交部上月民調顯示，只有13％的立陶宛人支持政府的對中政策，商界領袖在本周一場會議上也表示，他們為一項不受歡迎的政策「犧牲」了自己，但立陶宛總理堅持政府不會讓步。一名知情人士指出，「其中一大問題是台灣不希望更名，立陶宛也有非常強大的派系反對更名。」

台灣政府人士透露，台灣不清楚美國對立陶宛的建議。而一名台灣官員表示，部分立陶宛與歐盟官員曾考慮以「改名」來安撫中國，但他們得出的結論是，即使更名也不會解決問題，一旦妥協，將讓中國意識到他們的做法正在奏效，並促使中國對立陶宛乃至於其他國家施加更多壓力。

儘管如此，也有部分人士認為，這場稱謂之爭影響了台灣真正達成的成就。華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，放任這場危機惡化可能對立陶宛的利益產生惡果，或許對台灣也是。她說，中國的經濟脅迫是不可接受的，「不管他們如何稱呼這個新辦公室，新代表處的成立，以及立陶宛和台灣的關係進展，對台北來說都是一大勝利。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》