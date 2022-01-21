不滿狗兒便溺男揮刀劃傷鄰　「肇事者」活蹦亂跳看熱鬧

▲8旬翁因不滿婦人所養的狗時常跑到門口便溺，便前往婦人住處理論，不料雙方發生衝突，婦人遭老翁預藏的水果刀劃傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖警分局19日晚間6時許接獲民眾報案，稱有人持刀衝入民宅傷人，大批警力前往現場，抵達時發現1名老翁身上血跡斑斑坐在牆角，另有名婦女身上被劃4刀送醫；經了解，這起糾紛疑似婦人所飼養的狗，時常到老翁門口便溺所引起，雙方扭打時，這隻小黑狗還在一旁觀看，絲毫不知紛爭因自己而起，全案正由警方調查中。

警方表示，19日晚間接獲通報，報案人於電話中慌忙求援，表示有人持刀傷人，嫌犯目前仍在現場；警方立即調派卓蘭分駐所及分局偵查隊等數十名優勢警力趕往現場，警方抵達現場發現1名詹姓老翁，坐於地上且四周及身上佈滿血跡。

▲▼林婦被劃傷後，救護人員趕緊送醫縫合；肇事的黑狗還在旁邊活蹦亂跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方詢問詹翁表示，因林婦所飼養犬隻數次於詹翁住處門口隨地大小便，遂上門與林婦理論；過程中詹翁一時氣憤難平，遂持藏於外套之水果刀攻擊林婦並發生糾紛，造成林婦臉、背部及左手臂均有刀傷且周邊牆角也佈滿血跡，經救護人員送醫縫合後，所幸無生命危險，目前仍住院接受治療中。所幸鄰居從旁將水果刀搶走後將兩人分離，才避免危害擴大。

警方現場查扣行兇之水果刀，亦積極勘查現場採證並調閱監視器還原事發經過，當場依殺人未遂罪將詹翁逮捕，詢後將他移送苗栗地檢署偵辦。

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