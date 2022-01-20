頭北厝角頭「米漿」心腹租倉庫藏軍火　警扣7長短槍+162彈

記者張君豪／台北報導

台北市內湖警方接獲情資，萬華區四大角頭之一的「頭北厝」擁槍自重，為了規避警方查緝，教唆幫眾把槍械軍火移到外縣市的月租個人空間倉庫儲放，內湖警方展開長達監控逾半年，終於在新北市中和區中山路2段某迷你倉庫內起獲3支突擊步槍，4支手槍及9mm子彈162發、火力相當驚人，並逮捕頭北厝幫派成員鄭男（54歲）。

▲內湖警方18日逮捕頭北厝角頭「米漿」心腹鄭男，並起出7把長短槍枝，其中包含3把突擊步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警分局偵查隊長詹木順指出，這件搜扣大批槍械案件，起源在他任職台北市刑大期間，曾蒐報頭北厝幫派逮捕多人，辦案過程中顯示頭北厝擁有大批槍械火力，他調任內湖分局偵查隊後繼續跟進此案。

經調查監控發現，鄭姓男子雖然僅是頭北厝幫的幫派成員，但據調查，鄭男根本就是頭北厝大哥、綽號米漿的角頭王春成最信任的小弟，堪稱米漿的心腹，也因此他以每月付租金方式租下中和區中山路2段的迷你倉庫，且一簽約就是一年；警方採取土法鍊鋼跟監方式，總算掌控到鄭男藏匿軍火之處，18日向新北地檢署檢察官聲請搜拘兩票循線逮人。

▲內湖警方18日逮捕頭北厝角頭米漿心腹鄭男，並起出該幫儲藏的7把長短槍枝，其中包含3把突擊步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方搜到的3支突擊步槍，其中有兩把都是使用9mm子彈射擊的緊緻型突擊步槍（Pistol Rifle），這種突擊步槍使用9mm子彈，後座力輕容易瞄準，適合近距離火拼使用，子彈並可與90手槍共用，這批長短將經過警員檢查，研判有可能是東南亞民間兵工廠所流出，所幸在犯罪前就遭方查獲。

鄭男落網後，辯稱該批長短槍枝都是死去的朋友寄放，他接受後就找地方藏起來，並無犯案動機，但警方認為他供詞避重就輕，目前緊急將該批槍枝彈藥送往刑事局鑑識科進行彈道比對，以釐清是否有涉及槍擊案件，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。警方將持續向上溯源追查槍枝來源，並釐清槍枝是否涉及其他刑案。

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