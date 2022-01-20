廢沙發奪命畫面曝！阿公載孫被擊落1死1傷　粗心男賠405萬免關

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

新北市汐止區周姓男子，將要丟棄的沙發豎立放在路邊柱子上，因汐萬路路面狹小，翁姓阿公當時騎乘機車載著孫女經過，卻遭突倒下的沙發擊中，爺孫倆雙雙倒地，後方小貨車因閃避不及輾過，阿公送醫2個多月後不治，周男也被依過失致死罪起訴。法院審理期間，周男賠償405萬給家屬，士林地院審結，判處6月徒刑，易科罰金18萬，緩刑2年。

2020年8月24日下午，52歲周姓男子在汐萬路上將準備丟棄的沙發豎起來放置路邊柱子，騎乘機車的77歲翁姓阿公和國中孫女行經卻遭側倒下的沙發擊中，連人帶車摔在地，慘遭後方劉姓小貨車司機追撞輾過，後座孫女僅受四肢擦挫傷，但阿公因顱骨、肋骨骨折、身體多處重鈍挫傷等嚴重傷勢，經搶救仍在同年10月18日不治身亡。

▲周姓男子將沙發豎立放置路邊，突倒下砸中騎乘機車的翁姓阿公及孫女，阿公搶救不治亡。（圖／記者張君豪翻攝）

痛失家屬的翁姓親人也因此提告，周姓男子則因未注意而使沙發侵入馬路車道，構成過失致死罪起訴。

法院審理期間，周姓男子積極與被害家屬談和解，且願意賠償家屬共405萬（含強制責任險），法官認為周姓男子盡力賠償態度良好，目前擔任計程車司機，月薪2萬至3萬，被害家屬也願意給予緩刑機會，依過失致死罪處有期徒刑6月可易科罰金18萬，緩刑2年。