快訊／賴清德出訪將過境洛杉磯、舊金山　與美國政要視訊通話

▲總統蔡英文請副總統賴清德擔任特使出訪友邦。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對副總統賴清德訪問宏都拉斯過境安排進度，總統府發言人張惇涵20日表示，此次率團前往宏都拉斯出席新任總統卡蕬楚(Xiomara Castro)女士的就職典禮，往、返程的過境安排已經確定，去程過境洛杉磯，回程則過境舊金山，屆時也都安排他與美方政要通話或視訊會議。

張惇涵上午表示，特使團將於台灣時間1月25日啟程，去程將在洛杉磯停留一晚後，於1月27日轉赴宏都拉斯訪問，返程則訂於1月29日經美國舊金山停留一晚，全團預計於1月30日晚間返抵國門。

張惇涵表示，我駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴清德與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動，但考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。

至於賴清德是否還需接種其他疫苗議題，張惇涵則說明，此次賴清德率團過境美國，外交部已就此事與美方專案協調，無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

張惇涵表示，拜登政府上任以來，一再以具體行動展現對台灣的堅定支持，這次的過境，美方也依據一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」的原則，為特使團提供高規格禮遇及接待。相信雙方將可以繼續在現有良好基礎上，穩健深化全方位的台美關係。