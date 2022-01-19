蘋果出貨量重登全球第一　研究機構：中國市場需求強勁

▲蘋果在三個季度後重回第一。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

受益於iPhone 13，蘋果的出貨量在2021年最後一季度重登全球第一。分析師指出，蘋果在中國大陸看到了iPhone前所未有的表現。

據《澎湃新聞》報導，市場研究機構Canalys官網18日發布一份報告，指憑藉iPhone 13系列的強勁需求，蘋果在2021年第四季度出貨量佔全球智慧手機出貨量的22%，重新坐上全球智慧手機市場頭把交椅。

分析師指出，蘋果在中國大陸看到了iPhone前所未有的表現。不過，報告也指出，由於供應商面臨供應鏈問題和新冠疫情的反覆，蘋果在全球第四季度的總出貨量僅增長1%。

從全球市場份額來看，三星緊隨蘋果之後，擁有20%的市場份額，小米以12%的市場份額位居第三，OPPO和vivo分別以9%和8%的份額進入前五名。對比2020年第四季度，前五大手機廠商的排名並未改變，但三星手機市場份額卻是唯一一個增長的廠商，小米持平，蘋果、OPPO和vivo都下滑1%。

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）在去年的秋季發表會上介紹iPhone 13。（圖／路透）

Canalys 分析師Sanyam Chaurasia 分析，蘋果在三個季度後重回第一，在中國大陸看到了iPhone前所未有的表現，其旗艦設備的激進定價保持了強大的價值主張；蘋果的供應鏈開始復甦，但由於關鍵零部件短缺，蘋果在第四季度仍被迫減產，無法生產足夠的iPhone 來滿足需求；在優先市場，保持了足夠的交貨時間，但在某些市場，客戶不得不等待才能拿到最新的iPhone。」

Canalys 移動副總裁Nicole Peng 則表示，供應鏈中斷對低端供應商的影響最大，組件製造商正在努力增加產量，但主要代工廠需要數年時間才能顯著提高晶片產能。

她接著指出，智慧手機品牌已經在根據他們所處的環境做出創新，根據可用材料調整設備規格，與新興晶片製造商接觸以確保IC 的新來源，將產品線集中在最暢銷的型號上，並發布新產品，這些做法為大品牌帶來了優勢，而且它們將在短期內保持下去，因為瓶頸要到2022 年下半年才會緩解。