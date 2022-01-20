台鐵與「26名太魯閣案罹難者家屬」共同提告　求償李義祥等人4億元

▲太魯閣出軌事故造成49人罹難。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

去年台鐵太魯閣號出軌事故釀成49人罹難，交通部台鐵局今日（20）表示，將與已和解的26名罹難者家屬共同具名，對李義祥等7人、義祥工業社、東新營造、聯合大地、中棪工程顧問提出民事訴訟，求償4億餘元，判決金額若超過台鐵賠償金，將再支付差額給罹難者家屬。

台鐵局今日表示，針對太魯閣出軌事故，已藉由受讓罹難者家屬之財產損害賠償請求權與已和解之26位罹難者家屬共同具名，於111年1月17日以李○祥、華○好、李○福、張○○財、黃○和、黃○利、郭○振、義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等人為被告，向臺灣花蓮地方法院提起民事訴訟。

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針對不及參與本次起訴之已和解或待和解之罹難者家屬，台鐵局將陸續以追加原告方式納入本件民事訴訟程序中。

台鐵局表示，此次民事訴訟求償金額，係以台鐵局支付之補(賠)償金額為基礎，並尊重家屬提出之個別請求金額及主張，由台鐵局委請律師撰擬書狀協助於本件民事訴訟進行請求，待法院判決確定後，就法院判決超過台鐵局已支付之補(賠)償金額之部分，台鐵局將再給付差額予罹難者家屬。