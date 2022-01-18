太魯閣事故後9個月⋯台鐵公司化有譜！條例最快「過年後」送審

▲交通部表示，台鐵將於三年內完成公司化。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部長王國材去年4月2日太魯閣事故後上任，當時宣布將在三年內完成台鐵公司化，他近日到各分會拜訪，初步目標會把公司化條例在下個會期送交立法院，也就是過年後，不過公司章程、退休撫卹、董事會等規範，都還要再另外討論。

交通部今日舉辦新春記者會，交通部長王國材表示，近日已先到基隆分會與台鐵同仁交換意見，本來是要在上個會期將公司化條例送入立法院，不過因為許多同仁還不了解條例，還需花時間到地方公會說明，初步希望能在下個會期、也就是過年後送交立法院。

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▲交通部今日舉辦新春記者會。（圖／記者許維寧攝）

台鐵局長杜微表示，台鐵先前有負擔一些債務，主要都是政策性舉債，目前正在跟行政院、交通部討論，如何用最適當的方式處理債務，希望未來台鐵公司朝向最有利的經營方式進行。

另外王國材去年也提出「高鐵環島不是夢」的口號，他表示，此為遠程目標，現在就是一段一段審慎評估進行，目前已啟動高鐵屏東再往南的研究計畫，已請鐵道局評估，下階段可延伸到哪裡，由於牽涉高經費，也是不簡單的工程，因此需要各段進行。

而高鐵新車採購計畫過去因價格問題破局，王國材表示，高鐵延伸宜蘭一案是十年後的事，高鐵也持續進行新車採購計畫，因此還不需擔心車廂不足的問題，目前高鐵正在跟日本JR談判，交通部也會努力協助。