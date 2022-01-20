專家曝「Omicron1症狀」後遺症　恐致終身無法工作

▲新變種病毒Omicron成新流行病毒株，肆虐全球，不少專家呼籲民眾仍要重視防疫。示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

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新變種病毒Omicron成新流行病毒株，肆虐全球，不少專家主張Omicron不會重症化，可當作流感，甚至可當普通感冒看待，不過，仍有不少專家對COVID-19初期症狀的變化感到憂心，表示1/4患者疑似出現一種可能影響終身工作能力的可怕後遺症，呼籲民眾仍要重視防疫。

英國ZOE公司的COVID-19研究小組，利用該公司開發的疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），整理出Omicron的5大症狀，除了鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏等等，與普通感冒（common cold）相似的現象之外，發現每4個人之中，就有1人會出現「腦霧」（Brain Fog）的症狀。而這項研究結果受到專家們的注目。

研究指出「腦霧」常見症狀包含：失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等令人困擾的認知症狀；且越來越多染疫後康復的民眾表示，腦霧正在損害他們的工作能力和日常運作，而大家都害怕的失智症就是從腦霧開始的。據西北大學（Northwestern University）調查，81％的武肺炎輕症病患，都曾在病後出現這個症狀。由於科學家們不確定什麼原因導致腦霧，因此有主流理論認為當人體對抗病毒的免疫系統無法停止反應，或是通向大腦的血管出現發炎跡象，腦霧就會出現。

日本岐阜大學腦神經內科學的下畑享良教授也針對該統計做出回應，指出腦霧過去主要出現在後遺症，但ZOE的統計結果顯示，如今光是「急性期（剛罹病的期間）」，就有1/4的人出現腦霧的狀況；下畑享良也針對腦增加霧增的原因提出3種可能，第一，罹患Delta等變異株時，發燒、呼吸困難等症狀較嚴重，Omicron則以輕症為主，所以病患能輕易察覺腦霧的症狀。第二，過去較少人知道腦霧的存在，媒體廣泛報導後，越來越多人意識到這個現象。第三，Omicron變異株會造成腦部障礙。

另外有研究指出，確診過去幾種變異株的病患中，出現頭痛症狀人僅有10％，不過，新變種毒株Omicron出現後，卻急遽增加到68％。其疲勞感和腦霧等症狀出現的比例也大幅增加，與過去其他變異株的特徵差異極大，讓專家擔憂Omicron真的會對腦部造成影響，下畑教授認為，人們對這個新變異株還不了解，千萬別以為這個Omicron不會造成重症就掉以輕心，呼籲民眾仍要重視防疫，接種疫苗。



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