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今大寒清晨9.9℃！傍晚水氣來了　全台連下3天防大雨地區曝

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，18日20時歐洲模式模擬周五20時地面累積降雨圖（上圖左），與19日20時模擬相同時間的累積降雨圖（上圖右）比較，降雨型態大致類似，台灣海峽的降雨強度調弱，顯示模式還在調整。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

今天（20日）是24節氣的最後一個節氣「大寒」，中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的9.9度。氣象局預報員黃恩鴻表示，今傍晚起水氣增多，周五到周日水氣最多，東北部和基隆北海岸今起3天要防局部大雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，周五、周六中部以北及東半部降雨機率高，南部也有降雨機率，周日各地有局部降雨。

▼今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）

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天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局今晨對宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午起桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今清晨台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今上半天偏大台北和東半部雲量較多有點下雨，其他地區多雲可見陽光；隨著南方雲系北移，偏傍晚開始水氣增多，除東半部之外，北部和中南部山區有局部短暫雨，中南部平地多雲偶有零星降雨，其中東北部和基隆北海岸有局部大雨發生機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻說，周五、周六東北季風稍減弱，北部、東北部略回溫，但南方雲系北移，全台都有降雨，中部以北、北部、東半部和恆春半島有短暫陣雨，南部有局部短暫陣雨，東北部和基隆北海岸仍有局部大雨發生機率。

黃恩鴻表示，周日鋒面通過，下周一東北季風增強，北部、東半部有雨，中南部主要多雲到晴；下周二、下周三東北季風影響，北台灣較涼，其他地區早晚較涼，北部、東半部有降雨，中南部為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮分析，周五、周六轉東南風，天氣回暖，水氣多易有霧；大氣不穩定，海面上有對流發展移入陸地，中部以北及東半部降雨的機率高，南部地區也有降雨機率，影響範圍及雨勢大小，因為模式還在調整，需進一步觀察。

吳德榮指出，周日鋒面通過，各地轉為有局部降雨的天氣；下周一、下周二東北季風影響，迎風面有局部短暫雨，這波鋒面及東北季風冷空氣不多，北台略轉涼，中南部白天舒適早晚涼；下周三為西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨的天氣型態。

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