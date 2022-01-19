對流雨要來了　2波「全台有雨」時間曝

▲近期水氣較多。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋今天（19日）表示，周五、周六華南雲系影響，全台各地都會有陣雨，而且不乏有局部較大雨勢，主要是可能會有對流性降雨發生；下周四、下周五預計全台灣又會有降雨的機會。

▼今水氣較前兩天減少。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴忠瑋指出，預計今、周四仍受到東北風影響，北部、東北部及東部有局部短暫陣雨，中南部也有零星短暫陣雨；不過，因為這兩天水氣會比前兩天減少許多，因此雨勢也會明顯緩和。

賴忠瑋說，今天北部、東北部和東部的氣溫仍然偏涼，清晨約15至16度，白天高溫也多在20度以下，一整天都偏涼偏冷，要注意保暖；中南部則是日夜溫差較大，清晨氣溫約14至17度，白天高溫則可達22到24度，舒適到偏涼，其中以中部的溫差較大，要多依照溫度變化來調整穿著。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



賴忠瑋分析，周五及周六東北風明顯減弱，轉為偏東風至東南風，不過將有華南雲系影響，預計全台各地都會有陣雨，而且不乏有局部較大雨勢，主要是因為可能會有對流性降雨發生；不過，其中較容易有雨的地方在中部以北及東部。

賴忠瑋表示，周日上半天水氣減少，除了東部仍有陣雨之外，西半部在白天有短暫空檔；周日晚上到周一上半天將再有一波鋒面雲系，掠過北台灣或北部海面，隨後東北風又會再度增強，溫度下降，到下周三之前都是以東北風影響的天氣為主，北部、東北部和東部的雲量偏多，有局部零星短暫陣雨。

賴忠瑋指出，不過，下周四及下周五東北風減弱後，又會有華南雲系及來自於南方的水氣影響，預計全台灣又會有降雨的機會。

賴忠瑋說，最近兩周的天氣變化較迅速，冷空氣沒有很強、水氣偏多，使得一向在冬季不太容易下雨的中南部地區，也都有些降雨的機會，甚至有對流性降雨；主要是因為冷高壓的位置較偏北，使得南方有些暖濕空氣發展的機會，這種天氣特別要多留意天氣預報，因為變化較迅速，很容易就會穿錯衣服、忘記帶傘或少了雨備方案。