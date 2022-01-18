3縣市大雨特報！東北風挾雨彈「明天繼續炸」　濕涼→濕冷時程曝

▲氣象局針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

18日受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地皆有降雨。中央氣象局稍早針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，18日晚間至明（19）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。另外，氣象局也提醒，本周前期由於華南水氣較為豐沛，各地降雨機率較高，後期有鋒面通過及東北季風增強影響，天氣系統變化較快速。

氣象局表示，19日仍受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，且水氣偏多，天氣型態與18日類似；東半部地區有短暫雨，降雨較明顯，北部地區及中南部山區局部亦有短暫雨，其中基隆北海岸及東北部地區仍有局部大雨發生的機率；溫度方面變化不大，各地低溫預估14至16度，白天高溫北台灣仍只有17至19度，中南部及花蓮台東為21至24度。

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氣象局指出，周四（20日）東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣略微減少，東半部地區仍有短暫雨，北部地區及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地主要為多雲，偶爾有零星短暫雨。

到了周五、周六（21日、22日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略為回升，但各地早晚天氣仍涼；且受南方雲系北移影響，水氣又再增多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。氣象局提醒，周五及周六清晨中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，駕駛朋友請多留意交通安全。

▲周五、周六部分地區有短暫陣雨發生。（圖／資料照）

氣象局透露，下周日（23日）鋒面接近，下周一（24日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；這2天北部及東半部地區皆有短暫雨，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周二（25日）持續東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲。

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