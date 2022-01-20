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美臀超有感！新年限量「開運紅」塑崩褲　30秒穿出少女臀

▲新年限量「開運紅」塑崩褲　 30秒穿出少女臀。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

根據媒體統計調查，2021年台灣爆紅人氣商品中「石墨烯塑崩褲」高居年度TOP 3，短短半年時間就售出二十萬條，連後續推出的限量色也短短時間又銷售一空，甚至因為瞬間流量爆衝，一度出現官網癱瘓的狀況；為了迎接2022農曆新年，廠商近期又宣布將推出新年限量「開運紅」塑崩褲，除了顏色吉利討喜外，凡購買開運紅塑崩褲就送PP新年限定口罩（數量有限），以及萬元現金抽獎活動，只要憑防偽雷射標籤上「PP醫療級石墨烯」粉專的置頂文章登錄，就可以抽萬元獎金；且這次的限量版塑崩褲，特別強化臀部的塑型力，一穿上就有提臀、修飾美化臀型的效果，號稱「一分鐘美臀褲」，連代言人吳淡如一穿上都讚不絕口。

▲新年限量「開運紅」塑崩褲　 30秒穿出少女臀。（圖／宏睿國際提供）

▲業者推出新春限定「開運紅」，除了送PP限定口罩外，還可抽萬元現金抽獎活動。【官網開運紅限量組】

「塑崩褲」回購旺!帶動台灣紡織業盛況

今年在台灣掀起石墨烯風潮的塑崩褲，回購率高達95%，相當驚人，甚至有親朋好友組團大批團購，讓工廠的訂單滿載，也帶動紡織產業的活絡盛況；許多買過的消費者表示，現在塑崩褲已經成為每天必穿的衣物，需要準備好幾件來換洗，且透過石墨烯促進微循環的效果，穿著塑崩褲走路就像在做有氧，長期穿下來真的很「有感瘦」。

▲新年限量「開運紅」塑崩褲　 30秒穿出少女臀。（圖／宏睿國際提供）

▲因吳淡如與林美秀的代言，讓台灣掀起石墨烯的風潮。【EHS 東森購物 橄欖綠+經典黑+開運紅 兩件任選 超值入門組】

▲新年限量「開運紅」塑崩褲　 30秒穿出少女臀。（圖／宏睿國際提供）

▲許多消費者表示，透過石墨烯促進身體微循環，長期穿下來真的很「有感瘦」。

臀部塑型力提升200% 僅限量5000條

之前推出的黑色塑崩褲採用特殊的美型織法，可以收腹肉、提臀肉、修腿肉，達到下半身修長窈窕的效果；為了在新年討吉利、招財運，許多人都會穿著代表吉祥的紅色衣物，配合農曆新年的需求，業者特別生產了限量款「開運紅」塑崩褲，使用特殊機台製作，強化臀部織法，讓臀部的塑型力提升200%的效果，也因為做工複雜，僅限量5000件銷售。

▲新年限量「開運紅」塑崩褲　 30秒穿出少女臀。（圖／宏睿國際提供）

▲新年限量款「開運紅」強化臀部織法，讓臀部曲線更漂亮。

高質量、不失效 台灣僅PP能跨越技術障礙

因為石墨烯塑崩褲的熱賣，讓許多品牌也紛紛打著石墨烯的名號搶市，但業者表示，石墨烯結合紡織品有相當高的技術難度，目前在台灣僅「PP波瑟楓妮」一家能夠跨越技術門檻、生產出高質量卻不失效的產品；而塑崩褲之所以能長銷，創造高回購率，就是靠「品質」說話；百分之百台灣開發製造的「PP石墨烯塑崩褲」能跨越技術門檻、產出高質量卻不失效的產品，是台灣廠商首次將諾貝爾獎背書的石墨烯材質，導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環」、「有氧」、「塑型」的日常褲，打入消費者日常生活，是產品能持續熱賣的關鍵。

▲新年限量「開運紅」塑崩褲　 30秒穿出少女臀。（圖／宏睿國際提供）

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網開運紅限量組：https://ppweb.tw/aj79P
●EHS 東森購物 橄欖綠+經典黑+開運紅 兩件任選 超值入門組：https://chshop.work/WX1Dr
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY

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塑崩褲瘦身石墨烯林美秀吳淡如新年

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