教召14天新制上路　政院提企業租稅優惠「可扣除支付薪資150％所得額」

▲14天教召新制上路，政院擬具「後備軍人召集優待條例草案」，降低企業衝擊。（資料照／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部今年將試行單次14天的教召新制，為降低對企業的衝擊，國防部提出「後備軍人召集優待條例草案」，公司、學校等若有員工受召，依法須給付員工薪資外，申報當年所得稅時，還可扣除支付薪資「150%」的所得額。政院預計20日院會討論通過。

為保障後備軍人接受召集之相關權益，並減少召集期間對企業營運之衝擊，達到「廣儲後備能量」及「提升後備戰力」目標，行政院20日院會將提出「後備軍人召集優待條例」草案，研訂年度接受召集後備軍人享有之相關優惠，及其雇用之企業營利事業所得稅減優惠，可使召集制度更臻周延，助益強化後備戰力。

現行的教育召集制度，以1天到7天不等，未來新制上路後將進一步提高到14天，對企業將帶來不小的衝擊。根據國防部估算，預計有1萬5000名後備軍人接受「1年1訓、1次14天」教召。

為了降低延長教召時間對企業的衝擊，國防部擬具「後備軍人召集優待條例草案」，已在去年底送交行政院審查。根據草案，後備軍人受召時，所屬機關、機構、事業單位、學校、法人、團體應給予公假、工資照給，且上述單位申報當年度所得稅時，得將支付於員工受召期間的薪資，乘以150%自所得額扣除。