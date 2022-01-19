日水豚泡湯大賽　伊豆選手泡近2小時雪恥奪冠！遊客驚嘆：比我還強

▲日本靜岡縣1歲的母水豚「PORU」在第10屆「水豚泡湯耐久大賽」中奪冠。（圖／翻攝自推特／@shabotengroup）

記者張寧倢／綜合報導

日本全國5座動物園8日舉行第10屆「水豚泡湯耐久大賽」（カピバラの長風呂対決），最終由靜岡縣伊豆仙人掌動物公園的母水豚「PORU」獲得優勝，年僅1歲的PORU這次總計在浴池裡泡湯1小時58分38秒，以接近2小時的優異成績狠甩其他選手，連參觀民眾都自嘆不如地說，自己也沒辦法泡這麼久。

根據日本NHK報導，第10屆「水豚泡湯耐久大賽」8日在各地舉行，參賽的5座動物園只能推派1隻水豚出賽，比賽規則是以水豚選手自己走進露天溫泉開始，到牠自己起身離開水池為止，總計泡湯時間最久者獲勝。上屆的亞軍選手PORU今年捲土重來，這次以持續泡湯1小時58分38秒的成績拿下冠軍，更打破了自己的記錄。

▲園方人員表示，PORU平時就很愛泡湯。（圖／翻攝自推特／@shabotengroup）

據悉，這是伊豆仙人掌動物公園睽違7年再次奪得水豚泡湯大賽的勝利，飼養員宣布這項消息時，許多現場參觀民眾也為PORU報以熱烈掌聲。其中一名神奈川縣的30多歲女性表示，就連她自己也沒辦法泡湯將近2小時，覺得PORU非常厲害。而平時負責照顧PORU的飼養員滝口優表示，PORU是隻悠悠哉哉、保持自己步調的水豚，平時就喜歡泡湯，確定牠獲勝的時候，滝口優由衷地開心。

根據伊豆仙人掌動物公園推特公布的比賽結果，本屆泡湯耐久大賽的第2名是來自長崎生物公園的7歲母水豚「青葉」，最終成績是40分15秒，和冠軍PORU有著1小時18分的壓倒性差距。另外，第3名成績37分00秒；第4名成績8分58秒；第5名成績則為7分22秒。