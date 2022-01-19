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日本增3.8萬例破紀錄　首相宣布1都13縣進入「蔓延防止重點措施」

▲▼日本,新冠肺炎,東京。（圖／路透）

▲日本單日確診數超過3.8萬例，首相岸田文雄宣布1都12縣進入「蔓延防止重點措施」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本19日新增確診數超過3.8萬人，東京增加超過7000人確診，大阪也有超過6000例，全都超過疫情爆發以來紀錄。首相岸田文雄也在同日宣布東京、神奈川與愛知等1都12縣進入「蔓延防止重點措施」。各都縣可根據知事的規範，讓餐廳停止提供酒類，而放寬行動限制的「疫苗和檢測均可」制度原則上也會暫停。

新冠肺炎擔當大臣山際大志郎表示，考量到疫情急速蔓延，很快就可能對醫療系統造成巨大負擔，有必要盡快防止疫情蔓延。新適用「蔓延防止重點措施」的1都12縣包含東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新瀉、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本與宮崎，實施日期為1月21日至2月13日止共三周。目前正處於蔓延防止措施的地區則有沖繩、山口以及廣島等3縣。

《共同社》指出，實施蔓延防止重點措施的都縣，將由知事以市區町村為單位，決定各規定適用範圍，而放寬行動限制的「疫苗和檢測均可」制度原則上也會暫停。東京都規定餐廳必須縮短營業時間至晚間8時，且不允許提供酒類；千葉縣同樣不准提供酒精，營業時間則縮至晚間9時。

日本19日新增3萬8152人染疫創下疫情爆發以來紀錄，其中東京新增7377人確診，大阪新增6101人、北海道新增1170例、兵庫新增2514例、宮崎新增235例、鹿兒島縣新增256例、京都新增1202例、栃木新增316例、新瀉新增316例、千葉新增1605例、長野新增382例，全都創下歷史新高。

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