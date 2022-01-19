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高縣市合併後治安滿意度破八成　議員致贈蘋果慰勞警察

▲▼警察局長黃明昭偕同市議員蔡武宏到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警辛苦維護年節前的治安。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼警察局長黃明昭偕同市議員蔡武宏到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警辛苦維護年節前的治安。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

年關將屆，高雄市議員蔡武宏偕同警察局局長黃明昭，特於18日前往前鎮警察分局致贈蘋果十箱，慰勞同仁於年節前維護治安的辛勞，並肯定同仁對交通事故防制的努力，向所有辛苦的警察同仁表達最大的肯定和感謝及加油打氣。

蔡武宏表示，感謝前鎮分局的同仁於年前不辭辛勞協助各項治安、交通及防疫工作，同仁的付出也受到市民朋友的肯定，市議會做為警察最大的後盾，除了持續爭取各項經費預算，也支持更新警察的各項車輛、裝備，給大家更好、更安全的執勤環境。

▲▼警察局長黃明昭偕同市議員蔡武宏到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警辛苦維護年節前的治安。（圖／記者吳世龍翻攝）

警察局局長黃明昭表示，去(110)年本市街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較109年的278件，減少了126件。另外全般刑案去年發生24,651件，比前年減少1,514件。暴力犯罪去年發生50件，比前年減少26件，減少34%，且發生案件均全數偵破。至於竊盜犯罪去年發生3,731件，比前年減少341件，破獲率提高0.3%。槍擊案件去年發生6件，比前年減少7件，減少54%，發生數在六都中位居次低（六都第二低），而所有槍擊案均全數偵破。

局長黃明昭說，治安的好壞取決於住在本市市民最真實的感受，治安民調度，去年上半年本市治安滿意度(80.38%)較前年下半年(75.96%)增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高！

前鎮警分局長陳志榮表示，此次蔡議員與黃局長抽空至前鎮分局慰勞，相信對同仁就是最大的鼓舞，所有同仁亦會在市議會團隊的鼓勵之下持續努力精進、保護市民安全，做好防疫及治安、交通工作。

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