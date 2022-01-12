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前新北市議員廖正良收30萬護航違建　二審判刑6年

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市前議員廖正良收賄30萬元護航，二審判刑6年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍新北市前議員廖正良，遭檢方查出，在2015年收受廠商賄賂30萬元，「護航」汐止區數百坪大的違建鐵皮屋免於拆除。一審將他判刑6年，案經上訴，高等法院二審仍認定有罪，還是判刑6年、褫奪公權3年，並沒收30萬元。可上訴。

廖正良於2014年底到2018年底，擔任新北市議會第2屆議員。而當時汐止地區山坡地的廖姓空調設備業者，因有一數百坪的鐵皮屋，經民眾檢舉後，被市府拆除大隊勘查後將之列為優先拆除的違建，並通知業者。

業者透過關係找上廖正良，先由廖正良服務處人員在拆除大隊通知書上蓋上「新北市議員廖正良敬託」字樣，回傳拆除大隊。但鐵皮屋又遭檢舉，拆除大隊遂通知業者自行拆除。業者就在2015年10月14日後2、3日間某日，前往廖正良服務處親自向廖正良當面請託。廖正良當時對著業者比出出「3」之手勢(即「右手食指與大拇指做圓連結碰觸、其餘指頭向上伸直、手心朝己」)，要求成事需有30萬元報酬。

廖正良隨後幾天，親自以電話、簡訊聯繫新北違建拆除大隊蘇姓副隊長，指示暫緩建築強制拆除作業。一個多月後，業者親自到服務處，交付裝有現金30萬元的茶葉袋給予廖正良。不僅如此，業者的鐵皮屋在隔年8月間又遭檢舉，廖正良又親自打電話給蘇姓副隊長，再次停止拆除執行。案經檢調單位偵辦後，檢方依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定廖正良犯《貪污治罪條例》「對於非主管事務圖利罪」，判刑6年、褫奪公權3年。案經上訴，高等法院二審還是認定他相同的罪名，仍判刑6年、褫奪公權3年，並沒收犯罪所得30萬元，可上訴。

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