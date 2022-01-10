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涉貪定讞！洪玉鳳喪失議員資格　唐碧娥10日宣誓遞補

▲在台南地院梁淑美庭長監誓下，唐碧娥於永華議事廳完成宣誓就職，為台南市第8選區議員。（圖／記者林悅翻攝）

▲在台南地院梁淑美庭長監誓下，唐碧娥於永華議事廳完成宣誓就職，為台南市第8選區議員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市國民黨籍議員洪玉鳳涉詐領助理費，二審遭判1年10個月，褫奪公權5年，緩刑5年，洪玉鳳不服判決提起上訴，2021年12月15日最高法院駁回上訴，全案定讞，台南市議會10日舉辦宣誓就職議式，由前台南市議員唐碧娥遞補。

中選會公告指出，台南市議會第3屆議員洪玉鳳因違反「貪污治罪條例」案件，共同犯利用職務機會詐取財物罪，經法院判處有期徒刑，並褫奪公權確定，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補。台南市議會第3屆議員選舉第8選舉區遞補當選人為唐碧娥，本案公告遞補之當選人，其任期至本屆市議員任期屆滿之日為止。

10日上午在台南地院梁淑美庭長監誓下，唐碧娥於永華議事廳完成宣誓就職，為台南市第8選區議員。主持人郭信良議長表示，唐碧娥議員曾任2屆國會代表、3屆立委，以及縣市合併升格後第1、2屆議員，資歷相當豐富，對於地方建設及人文關懷不遺餘力，期待唐議員加入議會團隊後，共同監督市政，關懷社會弱勢，為市民謀求最大福祉。

監誓人梁淑美庭長恭喜唐碧娥議員順利完成就職，正式代表市民行使議會應有之職權。梁庭長說，台南市議會在郭信良議長卓越領導及全體議員共同努力下，必能使議會和諧進步，造福台南市民。

唐碧娥議員宣誓就職典禮由郭信良議長主持，台南地院梁淑美庭長監誓，台南市政府趙卿惠副市長、方進呈秘書長率市府多位局處長列席祝賀，唐議員鄉親於4樓旁聽席觀禮。

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