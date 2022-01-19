過年必吃8大懷舊零食　喚起網友童年回憶「剝太慢都被長輩吃光」

▲年貨採買少不了乾貨零嘴、糖果。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

過年與家人聚在一起聊天話家常，或是年假待在家追劇，少不了乾貨零嘴相伴解嘴饞，而且看到糖果、餅乾擺滿桌，呷甜甜過好年，更是充滿年味。根據網友熱議的網路聲量，其中有8大過年懷舊零食，被認為是最讓人熟悉不過的味道，過年期間必買必吃。

每到農曆新年，就有網友提問「過年期間必買古早味零食？」，引起討論熱潮，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近一年「過年懷舊零食」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的8大過年懷舊零食網路聲量排行。

▲8大過年懷舊美食引起網友熱烈討論。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

從網路聲量排行結果來看，討論度最高的「牛軋糖」，是眾多網友大推的人氣王，「牛奶味在嘴巴化開，超香的」、「扎實但不黏牙，大推」等，直言是年節必吃。其次是「瓜子」、「開心果」等堅果類，適合在喝茶時搭配一起吃，老少咸宜，而且「一直剝根本停不下來」，引起許多共鳴，更有網友想起童年回憶說「小時候剝太慢都被長輩吃光了」。

「娃娃酥」、「麻荖」、「花生酥」等糕點酥餅類零食，也是許多人的共同記憶之一，網友提到「（娃娃酥）外層的糖衣超好吃」、「超愛麻荖，香甜不膩口，我可以吃半包」等，其他人則是提醒，這幾樣零食熱量較高，要注意別吃太多，以免年後胖一圈。

上榜的還有「魷魚絲」，讓人一口接一口停不下來，跟瓜子同樣是「聊八卦必備的好夥伴」。另外，愛吃甜的螞蟻人最推「冬瓜糖」，相關討論也集中在甜度上，認為「甜甜的很好吃啊」，不過也有人覺得過甜「吃一根好像吃了一包糖」。