花蓮春節返鄉專車剩餘票今釋出　須持搭車人證件實名制購票

▲▼花蓮春節返鄉專車在台北及花蓮的取票已結束，但各車次仍有剩餘票數，縣府開放民眾現場排隊購票。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年持續協調台鐵加開返鄉專車，讓外縣市的花蓮縣民能順利返鄉團圓。目前各車次仍有剩餘票數，符合資格的鄉親及民眾於1月19日起，每個上班日9時至17時在花蓮縣政府民政處購票搭乘，售完截止。

花蓮縣政府春節返鄉專車，今年共有4列次火車，火車返鄉時間分別是1月28晚上7時37分及1月29上午9時44分台北站發車直達花蓮站；北返時間分別是2月5日下午5時32分及2月6下午2時52分花蓮站發車直達台北站。此次於花蓮至玉里區間亦提供復興號接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更為方便。

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1月28日復興號接駁南下時刻：花蓮21:58發車-壽豐22:14到-鳳林22:29到-光復22:41到-瑞穗23:02到-玉里23:22到；2月6日復興號接駁北上時刻：玉里12:39開-瑞穗13:02開-光復13:30開-鳳林13:44開-壽豐14:02開-花蓮14:27到，搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

本次專車正取鄉親已於1月16至18日分別在台北及花蓮取票結束，目前各車次仍有剩餘票數，凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於1月19日起每上班日9時至17時在花蓮縣政府民政處購票搭乘，售完即截止購票。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上、須持證明），經購票辦理後恕不退費。

春節連假返鄉專車配合台鐵局防疫政策，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩。另請鄉親搭乘大眾運輸工具，於密閉空間請多洗手，保護自己，防範病毒感染。

