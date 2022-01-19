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社子島開發案通過環評　自救會抗議北市府「粗糙審議」將提訴願

▲▼社子島自救會。（圖／記者袁茵攝）

▲社子島自救會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

爭議許久的台北市社子島開發案於19日通過台北市環評委員會審查，並將針對社子島進行二階環境影響評估。社子島自救會19日早上9時到台北市政府前抗議，強調將向台北市政府提起訴願，若被駁回再提出行政訴訟。

台北市政府2021年12月針對社子島二階環境影響評估，因行政程序未完成，最後決議至1月19日再開會，舉辦環境影響評估審查委員會，討論社子島開發計畫環評影響評估報告書初稿。

反對社子島開發案的社子島自救會、支持開發案的社子島居民權益促進會於19日上午到台北市政府左右兩側抗議，社子島自救會高舉「柯文哲下台」等布條，要求停止環評作業；社子島居民權益促進會則希望加速開發，拆除所有鐵皮屋。

環評委員會進行內部討論時，多數環評委員都同意通過環評，歷經3小時審議後，主席李育明表示，案件無異議通過環境影響審查。另外附帶決議中，針對汙水處理廠合併辦理環境影響評估，北市府應依本案汙水工程規畫構想，設置汙水處理廠（社子島水資源再生中心新建工程），並依法另案實施環境影響評估。

針對社子島開發案通過環評，社子島自救會回應，在年前又加上疫情升溫的當下，居民、長輩冒著危險前往旁聽會議，卻仍然被市府「輾過」，居民對這樣的結果感到難過且憤怒，後續居民將一同採取法律訴訟，「我們要撤銷這個粗糙的審議過程。」

▼社子島居民權益促進會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼社子島居民權益促進會。（圖／記者袁茵攝）

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