大數據中心啟用！柯文哲駁個資疑慮：政府做什麼都被人民當壞事

▲台北市長柯文哲出席台北大數據中心啟用記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

過去飽受外界質疑個資安全的台北市大數據中心於19日啟動，而台北市長柯文哲致詞直言，大數據中心有作為政治政策上的判斷。針對如何避免大數據中心資料被作為選舉使用？柯文哲強調，台北市政府在一年前就設立資料治理委員會，開放政府全民參與公開透明，不過台灣政治最大問題就在人民對政府的不信任，只要政府做什麼都覺得在做壞事。

柯文哲19日出席台北市大數據中心啟用記者會，他於致詞時提及，他知道外界很重視個資，所以只要有關個資問題，都會在資料治理委員會中進行討論、建立制度。事實上，科技永遠走在法律前面，所以如果可以透過北市當領頭羊，遇到問題就解決問題。

柯文哲指出，過去沒有建立以數據為基礎的政治運作，而大數據中心首先要做的就是跨局處的數據整合；例如最近去看消防局勤務派遣中心，當發生火災時，出勤的消防隊隊長會拿出iPad先看看發生火災的地方，在建管處的資料是怎樣？有沒有違章建築？防火巷是否暢通？會不會影響消防車滅火等。

柯文哲表示，台北市發展智慧城市時，一開始有智慧城市委員會，當時找了很多民間高科技業者、府內人士，一起討論台北市使用新科技要怎麼發展，並成立智慧城市專案辦公室，包括開放北市所有新科技的試驗場所、每年2次蒐集府內各局處的問題，邀請業界共同討稐解決方法，並公布在「台北電腦公會」的網站上。

柯文哲強調，北市不是只有一直在引進新科技，而是進入一個如何用數據治理城市及政治決策的時代，而資料治理委員會有2大功能，分別為使用數據、保護個資，北市進入新科技和數據，一方面追求引入新科技，一方面思考如何用數據解決問題，用這兩大引擎來推動市政科技。

針對柯文哲稱用數據治理城市、政治決策，如何避免外界質疑數據作為選舉使用？柯文哲回應，科技走在法律前面，台北市一年前就設立了資料治理委員會，並且有外聘委員，而北市也開放政府全民參與公開透明。

不過，柯文哲認為，當前台灣政治最大的問題，就是人民對政府的不信任，「只要政府要做什麼，（民眾）都覺得是要做壞事，這很奇怪。」資料經濟是一定要發展，本來台灣要在2020年5月將電子身分證上線，但拖到現在都還沒上，「建立一個可信的政府，然後勇敢向前進，才是台灣需要的政府。」