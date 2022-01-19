快訊／同桌吃鵝肉確診！新竹女足跡曝匡列97人　曾到威秀看蜘蛛人

▲新竹記者會0119林智堅足跡。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

桃園疫情燒進新竹，今(19日)中央流行疫情指揮中心宣布新增10例本土，其中一例就在新竹市。市長林智堅下午召開疫情記者會，表示新增個案案號為18082，是一名30多歲的女性，與18060於11日在台西鵝肉店同桌用餐，經匡列後採檢確診，目前收治於醫院。

林智堅表示，本案匡列同住家人、公司同事；經疫調發現，18082還曾到威秀影廳看蜘蛛人電影，因此同場次顧客、以及用餐餐廳員工及顧客也被匡列，共97人居家隔離。

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林智堅表示，18082曾於9日到竹北親親果農場，下午至晚間到桃園中壢IKEA，11日在台西鵝肉店用餐，14日下午前往Mita cafe米塔新竹巨城，15日在巨城點點心、喫茶趣用餐，還到威秀影城觀看蜘蛛人。值得注意的是，18082於9日當天在桃園逛IKEA時，曾脫口罩用餐，因此目前暫無法斷定感染源就是11日同桌吃鵝肉的18060，後續將會進行基因定序釐清。

林智堅指出，18082一案共匡97人，包括同住的5名家人，5人PCR採檢結果陰性；另公司也匡列24人，目前採檢進行中；此外18082足跡曾到訪的巨城購物中心內，包括米塔、點點心、以及威秀影城共匡列68人，後續將會按照目前防疫規範處理，要求業者停業進行清消。