新竹一家四口確診！春節活動全喊卡　學校、補習班匡列2552人PCR

記者黃孟珍、莊智勝／新竹報導

桃機疫情燒進新竹，今新增一家四口確診。新竹市長林智堅下午召開記者會表示，案號18060的父親因自覺有症狀前往採檢確診，進一步PCR後發現太太、2個女兒都染疫，目前已經緊急疫調，並匡列職場、學校等接觸者採檢、居隔；同時林智堅也宣布，公私立運動中心泳池今起暫停開放，市府所屬機關年終活動，以及往年春節走春、發紅包活動全數取消。

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝臉書）

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林智堅表示，18060的父親相當有警覺性，公司同事(目前仍陰性)與明新科大確診者有接觸，因此請假隔離，108060隨後出現感冒症狀，懷疑自己可能遭到感染，立即快篩後呈現陽性反應，隨後於17日前往醫院PCR採檢，並於深夜確診；衛生局獲悉後立即針對其同住家人包括媽媽、長女、次女PCR採檢，結果18日清晨結果出爐，一家四口均染疫。

林智堅指出，有媒體報導稱18060、18061這對夫妻是在竹科上班，但這一消息是錯誤的，夫妻2人與竹科沒有關聯，2人是在同公司服務、從事汽車銷售業。

此外，確診一家的長女就讀竹縣義民高中，平時會搭乘台鐵上下課；而次女則就讀三民國小，目前全校師生共2230人已全部匡列、進行PCR採檢，同時次女就讀的補習班師生也匡列322人，共2552人進行PCR；另衛生局同時匡列出補習班內與次女密切接觸的8人進行居家隔離。

林智堅表示，確診的一家四口最先是由爸爸發現染疫，目前傳播鏈疑似與明新科大確診者有關，但尚無法確認傳染源；而目前一家四口中，爸爸有感冒症狀，2個確診的孩子到目前為止都沒有出現任何症狀。

為因應疫情升溫，林智堅也宣布年節防疫相關措施，包括21日新竹過好年開幕活動延期；公立或私立運動中心泳池，包括附屬設施、SPA、蒸氣室、兒童戲水區今起暫停開放；市府所屬機關，包括學校，尾牙、年終活動取消；以及每年過年期間固定的走春拜廟、發紅包活動，全部取消。