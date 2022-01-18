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新竹4口染疫新戰場！醫揭1幕「和5月爆發前很像」：要有心理準備

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲去年5月疫情大爆發全國升三級警戒，民眾減少外出，台北市區人車稀少。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣今（18）日再增17例本土、49例境外移入，其中聯邦銀行及西堤相關群聚增加11人，新竹一家4口目前則因感染源不明為新的戰場；另有1名基隆防疫計程車司機4採才陽性，備受關注。前台大感染科醫師林氏璧勸大家要有心理準備，眼前疫情就像去年5月大爆發前，一張張足跡表遍布多縣市，「然後最後就出去了」。

根據指揮中心公布資料顯示，今日新增新竹市1名主管一家4口確診，因主管出現咳嗽症狀，加上公司內曾收明新科大工讀生，因此做員工快篩時呈陽性，同住3家人也確診，目前感染源不明仍需疫調。另有5名聯邦行員、1名行員家屬及1名金嗓歌友會員接觸者，皆為居隔期間陰轉陽個案，對社區影響有限。

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此外，與西堤相關5人，包括1/7用餐增加1例確診，為1家7口用餐，爸爸最後也中鏢。1/9用餐新增一家3口染疫，開始疫調中。還有西堤客人案17997接觸的1名客戶也確診。最後，則是基隆一名桃機防疫計程車司機，4採才確診，Ct值從31.6降為12，初步匡列同住家人3人目前PCR結果皆為陰性，掌握於1/14曾載一名機場唾液檢驗陽性的個案。

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲新竹有一家四口確診，其中包含學生。（示意圖，非本案／攝影中心攝）

前台大感染科醫師林氏璧分析疫情指出，「好消息是，本土多半還是找得到傳染鏈，然後境外移入似乎高峰已過。」目前找不到感染源的是新竹一家4口，以及昨日確診的亞東護理師，不確定感染源是自院內還是社區。目前病房環境採檢皆為陰性，院內匡列一、二圈接觸者PCR也都陰性，全院5000人普篩進行中，個案基因定序最快明天有結果。

林氏璧說，隨著社區暴露風險越來越多，開始出現找不到來源的社區案例是極有可能的，大家要有心理準備！「不覺得現在很像去年5月中大爆發之前，一張一張的足跡表，越來越多縣市都有，然後最後就出去了？傳染力比Alpha更上一層樓的Omicron，沒有理由做不到。」

林氏璧強調，現在和去年5月很不一樣了，雖然病毒傳染力高出許多，疫苗防感染效果有限，但檢測量能多了許多，70%民眾至少2劑可防重症，第3劑也如火如荼開打，因此即使真的進入社區感染，「我相信我們也是可以應戰的。」

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲做好個人防護，學習和病毒共存是未來重要課題。（示意圖／記者林敬旻攝）

因應Omicron，林氏璧呼籲，個人做好準備就是讓自身及家人，特別是有慢性病或高齡者至少接種2劑、最好3劑疫苗，也可購買快篩準備著，口罩、乾洗手備貨完全，好好掃簡訊實聯制，做好應戰準備。

對於指揮官陳時中回應共存和清零的選擇，林氏璧相當認同，他指出，從邊境、社區管理到個人打疫苗、戴口罩洗手，做得越好就越有清零可能。防疫在不同階段有不同做法，現在敵人改變，之前累積的經驗有些已不再適用，打疫苗策略、衛教民眾都需要好好調整。

林氏璧最後也向國人喊話，「如果努力擋住Omicron，很好。但如果擋不住，也就是努力迎戰，進入下階段的與病毒共存，減害的階段，如是而已。不需恐慌！」

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