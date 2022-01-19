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社區4大未爆彈！這7人感染源不明　非專責病房護理師也中鏢

▲衛福部立桃園醫院預計19日重啟營運，陸軍33化學兵18日晚間6時許進駐協助分層大消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲目前桃竹相關群聚案雖大部分都可知關聯，但仍暗藏未爆彈。（示意圖／記者沈繼昌攝）

記者張乃文／整理報導

本土疫情持續延燒，從起初的機場群聚案，延伸至聯邦銀行、西堤聚餐，家庭、學校及職場皆受到衝擊。中央流行疫情指揮中心雖極力追查感染源與關聯，大部分都可找到其連結，但這之中仍有隱憂，暗藏四大未爆彈尚找不到感染源，包括「亞東護理師」、「新竹一家四口」、「防疫司機」和「防疫人員」。

指揮中心17日公布的本土確診個案中，除了群聚關聯被匡列對象外，其中1例為30多歲亞東醫院護理師（案17967）。據了解，這名護理師非新冠專責病房人員，15日晚間6時在家快篩陽性，立即通報並送醫採檢、治療，並沒有再返回工作崗位。但目前仍無法判斷傳播鏈，待指揮中心進行基因定序後，才能確認病毒跟哪個傳播鏈有關。

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接著，18日新增的本土案例，其中有4人是來自「新竹一家四口」，為新竹某車商公司主管的父親（案18060）因出現咳嗽症狀，且公司過去曾收明新科大工讀生，推測可能和西堤群聚確診者相關，提高警覺自行快篩，結果呈現陽性，經過採檢確診，而另3名家人（案18061、18062、18063）也確定染疫。明新科大一對師生（案17932、17933）因到西堤用餐染疫，而車商工讀生為染疫老師的學生，但匡列採檢陰性，感染源待釐清。

除了新竹一家四口，另有一名防疫計程車司機（案18020）先前做三次採檢皆是陰性，第四次採檢呈陽性確診，據了解，他剛開始檢驗的Ct值相當高，約31.6，第二天二採Ct值往下降，目前已知曾載過確診個案，但同樣要等基因定序出爐才能確定。

不只社區未爆彈讓人擔憂，就連疾管署桃園機場防疫人員（案17928）也出現確診。指揮中心表示，基因定序確定染Omicron，但定序與桃機染疫相關感染源不同，僅能推測該防疫人員可能是在收集口水檢體時被感染，尚在調查中。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心為圍堵Omicron，擴大匡列染疫個案的接觸者。（圖／指揮中心提供）

台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，新竹個案與西堤群聚間仍有需釐清之處，很可能就是透過隱形傳播鏈傳出去。「機場只有單一波我是不相信。」黃立民分析，機場清潔員不會是第一次，很可能有好幾個地方有個案，更早之前就傳播出去，只是沒有被偵測到，也可以解釋為何社區就是有一些找不到源頭的感染者。

黃立民也提到，目前已經無法釐清感染源頭，也沒有意義，只能認真控制社區疫情，包含積極採檢發現個案，民眾接種疫苗、戴口罩、勤洗手等個人防護措施，有餐廳群聚之後，更證明國內所有公共場合的空調要重新規劃，可以參考國外的標準進行。

而接下農曆春節，疫情如此發展，是否沒辦法好好過年？黃立民則不那麼悲觀，他提出3點注意，第一、現在Omicron也沒啥重症，只要醫院量能壓力不要太大，民眾不用太過緊張；第二、返鄉還是可以，可以見很久沒見的、必要的親友，其它則減少接觸，至於出遊，也要和熟悉的人，室內比較有傳播風險，去戶外會比較適合。

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