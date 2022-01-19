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初生小牛擁有3隻眼4個鼻孔　村民開心膜拜：是濕婆神轉世！

▲小牛一出生就擁有3隻眼睛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小牛一出生就擁有3隻眼睛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦拉傑南德（Rajnandgaon）一座農場的母牛，日前誕下一隻「特別」的小牛，除了擁有4個鼻孔之外，額頭上甚至擁有第3隻眼睛，農場主人認為小牛是印度毀滅之神「濕婆」的轉世，「牠會為村莊帶來好運」吸引許多村民前來膜拜。

根據Daily Mail報導，農場主人錢德爾（Neeraj Chandel）表示，「我全程看著母牛分娩的過程，也看到小牛順利出生， 一開始我以為牠的額頭上有傷口，用手電筒一照才發現居然是眼睛！」因為在印度的宗教文化中，只有濕婆才擁有第三隻眼，所以這隻擁有第三隻眼的小牛，吸引大批村民前來送花及椰子，作為膜拜的供品。

錢德爾也說道，「母牛之前生下過兩隻『正常』的小牛，而且現在也已經正常長大。」村民維馬（Neelkumar Verma）則表示，「這隻小牛雖然外型和一般的牛不一樣，但牠和其他小牛一樣，正常吸吮母乳，這更像是上帝造訪了人間。」

當地私人醫生馬丹·阿南德（Madan Anand）表示，這隻小牛重約30磅，舌頭比任何其他小牛都長，畸形的鼻孔及眼睛，都是因為母牛賀爾蒙失調所引起的，「這隻小牛只是一隻畸形動物，與宗教信仰無關，希望村民不要過度迷信」，他也呼籲各地獸醫，應該要加強宣導這些醫學觀念，避免這些錯誤迷信行為。

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