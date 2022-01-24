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高雄港群聚50例！　陳其邁鼓勵快篩檢：篩一篩好過年

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發港埠群聚，截至24日已累計50例。有鑑於輪船相關作業、足跡都出現在旗津，衛生局呼籲，不論居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至5社區篩檢站篩檢。市長陳其邁呼籲，希望大家踴躍篩檢，「要過年了，篩一篩才安心，好好的沒事，也比較好過年」。

衛生局表示，高雄港疑似群聚事件發生時，因上船工作人員多，或兼為修船包商、或為臨時工，人員管理複雜，為即時防止病毒進入社區，因此已請醫療團隊進駐，並請民政局、里長協助，廣為宣導讓旗津民眾出來篩檢，藉此及早發現社區內個案，阻斷社區傳播鏈。

▲高雄市長陳其邁說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府提供）

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▲高雄市長陳其邁召開記者會說明最新疫情。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁主持防疫記者會時表示，防疫團隊是以風險來看，1月12日後到現在，有在旗津活動才會被感染，目前仍以常住人口與工作人口為主，過去經驗，還是希望鼓勵大家出來篩，「要過年了，篩一篩才安心，如果好好的沒事，也比較好過年，因為過年聚會多，如果有親朋好友就是大問題，所以過年前大家都來篩一遍，大家放心、市長放心，你也比較放心」。

▲▼旗津篩檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁鼓勵旗津居住者、工作者快去篩檢好過年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府提供）

至於高雄市是否開放春節疫苗，衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前疫情影響下，民眾對於疫苗接種狀況有比過去踴躍，在監測範圍內，第三劑涵蓋率上，高風險類別有逐漸提升，市府會依據民眾實際需求，目前根據疫調，高風險對象場域都能掌握，後續防疫過程會搭配疫苗需求進行評估，近日內會再行討論。

陳其邁則補充，曾向市民報告過，若打兩劑疫苗，20周後保護力剩10-20%，所以才要打第3劑，現在這波Omicron病毒，確診者很多都是年輕人或是活動力高的族群，不要忘了這些人回家會有長輩，長輩若沒有打疫苗就容易被傳染，才會一直拜託75歲以上長輩打好打滿，這樣才能降低重症死亡比例。

陳其邁說，歐洲、英國疫苗覆蓋率都七、八成以上，加上Omicron感染，自然形成免疫約兩成，群體免疫已超過9成，台灣之前控制疫情較好，所以自然產生免疫力差，國內疫苗與歐洲國家比較，還稍微遜色，所以群體免疫較不好，仍存在風險，拜託大家疫苗打好打滿，「不管是高端、莫德納、BNT，先打了再說，差異不大，計較那10-15%沒什麼意義，有注射有保庇，有打就有保護」。

▲▼旗津篩檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府於旗津設立5處社區篩檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

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