電商防疫！momo今起實施分流上班　蝦皮購物明啟動

▲考量近來本土疫情擴大，蝦皮購物明起啟動分流辦公。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著本土疫情持續延燒，金融、電信、科技廠等許多企業，陸續宣布恢復居家辦公或分區分流上班，電商方面，momo購物網、蝦皮購物也啟動分流辦公，但服務及供貨等照常不受影響，其他如東森購物網、PChome與樂天市場目前尚未跟進。

考量近來本土疫情擴大，蝦皮購物宣布於1/19起進行辦公室居家分流政策，減少辦公室內人數以降低群聚風險；內部將嚴守各項辦公室防疫措施，包括全日配戴口罩、限制外來訪客拜訪與定期體溫量測等，並將持續關注疫情狀態，即時採取相關措施，以維護全體員工之健康安全。

而疫情是否會影響網購供貨、出貨，蝦皮購物表示，有任何變動都會在官網公布。東森購物網也指出，目前尚未執行分流上班，密切觀察疫情中，各項服務皆照常，消費不受影響，物流送貨也維持無接觸簽收為主，但如果為行動不便及年長，司機會依個案狀況送上樓。

PChome 24h購物目前未分流辦公，供貨配送皆正常，後續會配合政府防疫政策滾動式調整相關措施，如有任何變動，將於平台另行公告通知。

博客來也表示，目前網站營運一切正常，供貨不受影響。嚴謹遵守主管機關規定執行，落實員工個人自主健康管理，並配合政府防疫政策，隨時進行滾動式調整。