　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電商防疫！momo今起實施分流上班　蝦皮購物明啟動

蝦皮購物（圖／蝦皮購物提供）

▲考量近來本土疫情擴大，蝦皮購物明起啟動分流辦公。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著本土疫情持續延燒，金融、電信、科技廠等許多企業，陸續宣布恢復居家辦公或分區分流上班，電商方面，momo購物網、蝦皮購物也啟動分流辦公，但服務及供貨等照常不受影響，其他如東森購物網、PChome與樂天市場目前尚未跟進。

考量近來本土疫情擴大，蝦皮購物宣布於1/19起進行辦公室居家分流政策，減少辦公室內人數以降低群聚風險；內部將嚴守各項辦公室防疫措施，包括全日配戴口罩、限制外來訪客拜訪與定期體溫量測等，並將持續關注疫情狀態，即時採取相關措施，以維護全體員工之健康安全。

而疫情是否會影響網購供貨、出貨，蝦皮購物表示，有任何變動都會在官網公布。東森購物網也指出，目前尚未執行分流上班，密切觀察疫情中，各項服務皆照常，消費不受影響，物流送貨也維持無接觸簽收為主，但如果為行動不便及年長，司機會依個案狀況送上樓。

PChome 24h購物目前未分流辦公，供貨配送皆正常，後續會配合政府防疫政策滾動式調整相關措施，如有任何變動，將於平台另行公告通知。

博客來也表示，目前網站營運一切正常，供貨不受影響。嚴謹遵守主管機關規定執行，落實員工個人自主健康管理，並配合政府防疫政策，隨時進行滾動式調整。

ET快訊
快訊／ØZI私密片外流！女主角身分曝光
曾去西堤！桃園再增「1學生確診」　2學校明起停課14天
快訊／基隆男拒檢衝撞警方！警連開4槍
桃機再爆2確診「恐皆為新傳播鏈」　王必勝憂心說話了
快訊／48秒性愛片外流　ØZI認了「是我本人」
快訊／桃園再增2學校　停課14天
宋智雅人設大崩壞！　韓網踢爆內幕
樂天桃猿不要陳鴻文、官大元　本周與陳禹勳律師洽談
Omicron「1傳50」！　高醫院長：兩劑保護力下降　快去

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

電商防疫！momo今起實施分流上班　蝦皮購物明啟動

買書省錢趁現在！線上國際書展3折起　語言學習套書價差大現省628元

2021年最紅廠商被罵爆了！緊急PO文滅火

超商變身超市！開賣3千款商品、24小時外送　限時整單免運再打7折

鐵粉肯定要收！麥當勞推超Q「哆啦A夢碗盤」　全台限量5萬組

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

【廣編】過年送禮元本山　祝福滿滿大人小孩都喜歡

蝦皮店到店物流塞爆！賣家出貨卡關10天　官方僅公告回應

一次集滿13款！超帥「鋼彈聯名口罩」來了　3大機體現身帥炸

超暖胃！超商就能喝到「蒜頭雞湯、麻油雞湯」　加碼吃酥皮雞腿飯

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

2千萬買套房！寧要東區一張床　不要鄉下一間房

電商防疫！momo今起實施分流上班　蝦皮購物明啟動

買書省錢趁現在！線上國際書展3折起　語言學習套書價差大現省628元

2021年最紅廠商被罵爆了！緊急PO文滅火

超商變身超市！開賣3千款商品、24小時外送　限時整單免運再打7折

鐵粉肯定要收！麥當勞推超Q「哆啦A夢碗盤」　全台限量5萬組

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

【廣編】過年送禮元本山　祝福滿滿大人小孩都喜歡

蝦皮店到店物流塞爆！賣家出貨卡關10天　官方僅公告回應

一次集滿13款！超帥「鋼彈聯名口罩」來了　3大機體現身帥炸

超暖胃！超商就能喝到「蒜頭雞湯、麻油雞湯」　加碼吃酥皮雞腿飯

《安妮日記》作者魂斷集中營！竟是遭猶太人背叛　為保命向納粹告密

人人都能駕馭的「復古窄框」墨鏡　「Jennie貓眼款」韓妞搶著入手

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

《鬼滅》最新集「禰豆子變巨乳」被罵了　SJW怒：她才14歲！

篤定大停電今年不重演　台電：電力調度、水力發電充足

輝瑞新冠口服藥「2天好轉」！南韓未傳副作用　患者嗨爆：重回健康

林依晨揭情史「他都在假裝」　自認脾氣不好…電視台主管一句話反撲了！

開放了！探訪「彰化一線天」峽谷秘境　社區組團小旅行超夯

14歲少女遭餵大麻「2男輪流性侵」　靠這APP獲救！女警被讚爆

染疫西堤工讀生「自責連累老師同學」　中壢高商校長：令人心疼

消費熱門新聞

2021最紅廠商被罵爆！急PO文滅火

蝦皮店到店物流塞爆　賣家出貨卡關10天

送禮冠軍蟬連4年黃子佼分享撇步

麥當勞開賣超Q「哆啦A夢碗盤組」

網紅洗碗機網怒新機全是水無客服

家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮

超商變身超市！外送限時免運在打7折

超帥「鋼彈口罩」一次集滿13款！

超商就能喝到蒜頭雞湯、麻油雞湯

一鍵加熱！超萌小熊維尼行動便當盒

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

買保險套會順便買這物！外送平台大數據曝光

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？

快訊／麥當勞又鬧「薯餅荒」！全門市即起陸續停賣

更多熱門

相關新聞

疫苗供貨不足　金門人罵翻天

疫苗供貨不足　金門人罵翻天

近期本土疫情升溫，民眾踴躍接種追加劑（第3劑）和基礎加強劑，金門縣統計截至1月17日，接種追加劑者有7,096人，接種基礎加強劑者有335人；目前以莫德納疫苗最受民眾青睞統計本縣完成接種的民眾，有高達91.25%選擇莫德納疫苗，其次為BNT疫苗占8.29%，另高端和AZ不到1%。

雙鐵仍不禁飲食　陳時中：目前沒有廣泛社區不明傳染

雙鐵仍不禁飲食　陳時中：目前沒有廣泛社區不明傳染

國門未封閉、新竹4人傳染途徑不明　陳時中：疫情可能再擴大

國門未封閉、新竹4人傳染途徑不明　陳時中：疫情可能再擴大

今落地篩檢「揪3確診」入境人數比以往少　陽性率2.86%

今落地篩檢「揪3確診」入境人數比以往少　陽性率2.86%

遠百竹北宣布開幕延期

遠百竹北宣布開幕延期

關鍵字：

疫情分流上班分流辦公電商momo蝦皮

讀者迴響

熱門新聞

ØZI經紀人回應了！

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

快訊／本土+17！桃機疫情爆發2週「衍生案例破百」

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

拒道歉ØZI！Keanna認犯3大錯誤

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

青青遭爆料疑賣淫「被人包了」！

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

Keanna男友「妳虐我千百遍」出聲了！

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面