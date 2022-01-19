世衛：今年有望「終結」新冠疫情全球公衛危機

▲世衛組織官員表示，今年有機會結束全球新冠疫情的公衛緊急狀態。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）一名高級官員18日表示，新冠肺炎病毒永遠不會被消滅，最終可能成為生態系統的一部分，但是如果全球疫苗、醫療資源不平等的問題能解決，今年有機會可以終結新冠疫情嚴峻的公衛危機。

根據美聯社、《國會山莊報》報導，WHO首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）在世界經濟論壇主辦的疫苗公平專題討論會上表示，「我們可能永遠不會消滅這種病毒」，因為這種病毒最終會成為生態系統的一部分，但假如採取「我們一直在談論的措施，那我們今年就有機會結束這場公共衛生緊急狀態」。

萊恩在會議上表示，如果疫苗接種、藥物、醫療方面的巨大不平等無法解決，新冠肺炎的悲劇將持續下去，現在需要做的是盡可能達成最多人口數的疫苗接種，以降低發病率，免除死亡威脅，「問題在於死亡、住院治療，造成疫情悲劇的是我們的社會、經濟與政治體系的崩潰，而不是病毒。」

報導指出，WHO過去多次抨擊富國急著推動第3劑疫苗接種，而不是優先向貧窮國家提供基礎劑量的疫苗供貨，目前為止，在低收入國家中只有不到1成的民眾接種過至少1劑疫苗，而去年聯合國大會上，納米比亞總統更稱這是一種「疫苗種族隔離」現象。

另外，萊恩也在會議中提及新冠肺炎是否應該被視為「地方病」（endemic）的爭論，西班牙等部分國家認為應該從大流行病「降級」為地方病，以利逐漸邁向與病毒共處。萊恩認為，地方性的瘧疾導致數十萬人死亡，愛滋病毒流行，低收入區的地方性暴力仍然存在，即使只是地方性也仍舊威脅著社會，「地方病並不意味著好現象，只代表著它將永遠存在。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》