春聯自己寫最有味　梧棲大德小學生快閃揮毫吸引師生排隊搶領

▲▼梧棲區大德國小舉辦小小書法家快閃揮毫，吸引師生排隊搶領。（圖／校方提供）

記者鄧木卿／台中報導

農曆春節將近，各地都找來書法大師揮毫送春聯，台中市梧棲區大德國小相當注重書法教育，學生參加校外各項比賽都獲得優異成績，學校上午10時至10時30分，在校內舉辦小小書法家快閃揮毫贈字活動，吸引校內師生排隊領取「吉」、「滿」字。

大德國小長期推動書法教育向下扎根，在校長張秀娟全力推動下，該校學生都會利用早、午休時間自我練習，參加校外各項書法比賽都獲得優異成績，其中六年級黃彥晨不僅去年在全國語文競賽小學生組榮獲特優，這2年南爭北討都有前3名成績。

上午的快閃書法揮毫活動，由小小書法家六年級黃彥晨、李芝㚬、陳羿涵，五年級邱彥瑀、張峪慎，四年級曹宸瑋、林煜軒、謝宛芯，三年級陳羿涵，二年級王允迦等10人，各自寫吉字斗方，由於時間只有30分鐘，吸引校內師生爭相排隊領取各小書法家的作品。

五年級邱彥瑀曾獲全國書法比賽優選名次，四年級曹辰瑋從三年級開始參加全國學美展及各地全國書法比賽亦獲得前3名佳績，三年級陳羿涵除了獲得校外各書法比賽前3名外，去年參加台中市推動書法與美感教育師生硬筆書法比賽國小二年級組特優，此外，二年級王允迦雖剛學書法不久，仍努力練習，參加此次快閃揮毫活動。