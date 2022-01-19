冷空氣挾雨彈狂轟！今「又濕又冷探14度」　半個台灣都是降雨熱區

記者李宜秦／台北報導

潮濕天氣將持續一整周，中央氣象局表示，今日中部以北低溫14度，北部、中南部山區、東半部有局部短暫雨，入夜降雨則集中在宜、花、基隆北海岸，且上述三區降雨時間最長，今日僅中南部降雨趨緩。

▲北台灣今日天氣持續偏涼。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局課長林秉煜表示，今明兩日受到東北季風影響，北台灣天氣整天偏涼，其他地區早晚較涼，中部以北低溫14到15度，南部、花東16到17度；白天高溫北台灣18到20度，其他地區22到26度。周五、六東北季風減弱，白天各地溫度回升2到4度。接著下周一又有東北季風增強，溫度再降。

▲今日降雨區域集中東半部。（圖／氣象局）

在降雨方面，未來一周都是容易下雨的天氣型態，尤其北部、東半部持續有雨，其中宜花、基隆北海岸降雨時間長，容易有大雨。今日東半部有短暫雨，北部、中南部山區有局部雨，今晚降雨則集中在宜花、基隆北海岸。

另因今日華南雲雨區水氣稍減，中南部放晴，也因此中南部今日雨少，白天溫度可回升至22到26度。但是明日下半天南方雲系北移，中南部、中南部山區降雨機率又增加，平地也會有局部零星雨，南方雲系持續影響至周六。

等到周日又有一道鋒面接近，北部、東半部有局部短暫雨，中部、南部山區降雨機率高，降雨會持續到下周一。整體而言，未來一周北部、東半部都容易有局部短暫雨，宜花地區降雨機率最高，中南部下雨機率也偏高，僅今日較為緩和。

▲降雨回波持續移入。（圖／氣象局）