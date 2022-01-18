雨彈連轟一星期！北台灣探14度「2區迎大雨」　小幅回暖時間曝

▲東北季風影響，北台灣偏涼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到東北季風及華南雲雨區影響，各地天氣濕涼，類似天氣將持續到周四，周五東北季風減弱，但南方雲系北移，各地溫度回升幅度有限。今日北部、東半部降雨時間長，整天都是陰天，宜蘭、基隆北海岸斷續有大雨，未來一周低溫變動不大，中部以北最冷14度。

氣象局簡任技正伍婉華表示，北部、東北部從昨天到今日持續有降雨回波移入，降雨時間較長，宜蘭、基隆北海岸斷續出現大雨，今日北部、東半部整天都是陰天，降雨時間長，中南部則有短暫降雨。另今明兩日3000公尺以上高山有降雪機會。

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▲未來一周各地都有降雨機會。（圖／記者李毓康攝）

周三、四華南雲雨區持續影響，不過水氣略減，中南部平地降雨轉為零星，不過北部、中南部山區仍有局部短暫降雨，基隆北海岸、宜蘭也都還是有大雨。

今日高溫比昨日略降1度，低溫到周四前變動都不大，馬祖10到11度、金門13度、中部以北及東北部14到15度、其他地區16到18度。

周五、六東北季風減弱，但受到南方雲系北移影響，各地溫度回升幅度有限，接著到了周六又會有鋒面建立，周日、下周一鋒面通過後，北方冷高壓再度南下。簡言之，未來一周北部、東北部整天涼，其他各地早晚偏涼，且全台各地都有降雨機會。