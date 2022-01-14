周末回暖但入夜仍冷！半個台灣都「只有10度」　下周變天時間曝

▲今晚各地氣溫低，部分地區低於10度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台14縣市可能出現10度以下低溫，中南部局部地區溫度有機會更低。不過周末兩天冷氣團終於減弱，各地天氣回暖放晴，北台灣高溫可望回升到20度以上，但要注意夜裡清晨仍冷，輻射冷卻效應也可能持續影響，西半部低溫依然可能只有10度以下。

氣象局在今晚到明天上午針對14縣市發布低溫特報，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

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▲下周冷空氣再襲，各地天氣轉冷。（圖／記者屠惠剛攝）

天氣職人吳聖宇表示，周末兩天冷空氣明顯減弱，溫度普遍升高，北台灣高溫會回升到20度以上，花東地區高溫22-24度，中南部高溫可到25-27度以上。

不過夜晚清晨溫度仍較低，尤其是西半部地區，雖然冷空氣明顯減弱，但是天氣晴朗風小，輻射冷卻作用還是很可能出現，低溫普遍仍有機會來到10-12度，部分地區不排除還是會降到10度以下。

下周一鋒面通過，北部、東半部降雨增多，下周二、三華南雲雨區東移，降雨範圍往中部諾展，甚至南部山區都可能有下雨的機會，雨勢不大，但降雨範圍會比較廣，而且會持續2-3天。此外下周東北季風增強，北台灣也會轉涼。