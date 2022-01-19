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美國航空業聯合警告「5G將導致航班大亂」　日航取消波音777飛美

▲▼ 波音777X型,波音,777X。（圖／翻攝自波音官網）

▲全日空（ANA）和日航（JAL）宣布，取消波音777型飛美國的航班。（圖／翻攝自波音官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國數間航空公司執行長17日聯合撰文向政府機構發出警告稱，新的C波段5G服務可能使得大量寬體飛機無法使用，連帶造成航班大亂、數萬名美國人滯留海外，掀起一場災難性航空危機。隨後日本的全日空（ANA）和日航（JAL）18日宣布，將取消部分日本和美國之間的航班。

根據《讀賣新聞》報導，兩家公司將取消飛美國的大型飛機「波音777」航班，由於不能變更其他機型的航班，總共取消10個航班，包括18日從羽田飛洛杉磯的航班在內。

據全日空18日消息指出，波音公司獲悉，777飛機在低空飛行時，受5G無線電波影響，控制飛機姿態的系統可能出現故障。

路透社報導，美國電信業者AT&T及Verizon將於19日部署新的C波段5G服務，然而美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，5G網路C波段訊號所造成的潛在干擾，可能影響高度儀（altimeters）等敏感的飛機儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落操作。

面對即將上路的C波段5G服務，美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空等航空公司執行長聯合撰文給政府機構，直言除非主要機場獲准飛行，否則絕大部分的商業航班及貨機都將停飛，「這代表著昨天那樣的狀況（還會再度發生），超過1100個航班及10萬名旅客因為航班取消、改道或延誤受到影響。」

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