富士山隨時可能噴發！　調查曝噴火口數量「增近6倍」

▲富士山300年未噴發。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

南太平洋島國東加海底火山噴發至今不到一周，部分韓媒引述近期調查指出，日本富士山的噴火口數量「增加近6倍」，並援引日本專家表示，沉默了300年之久的富士山活動愈趨頻繁，現在什麼時候都可能噴發。

韓媒「Channel A」電視台15日報導，全日本包括富士山在內目前有100多座活火山，而且富士山的岩漿活動能量大，去年12月在富士山附近發生規模4.9的地震，一度讓當地居民擔憂。

地震發生時，「富士山噴發」的標籤很快在日本推特社群廣傳，其中一名網友表示，「如果富士山真的噴發，那東京麻煩就大了，現在還有Covid-19，我們能跑到哪裡去？」

▲富士山岩漿活動讓不少人擔心。（圖／路透社）

報導引述日本山梨縣富士山科學研究所所長藤井敏嗣指出，富士山已沉默300年，如今何時噴發都有可能。富士山活動頻繁的消息也引起中國網友關注，不少人都掛在網上觀看富士山的即時影像。

西元8世紀以來，富士山至今已噴發過17次，報導表示若真的噴發，最快2個小時內10公里外的地區都會被岩漿吞沒。日本青山學院大學一位教授指出，300年前富士山噴發時，大量火山灰2小時內就抵達東京上空，如今日本首都圈高達4000萬人，距離東京並不遠的富士山一旦噴發導致電力、交通中斷，將會帶來難以想像的損失。