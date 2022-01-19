韓國朋友「芭樂神切法」讓他觀念衝擊！網曝日本人也這樣：更好切

▲台灣常見的芭樂切法。（圖／記者曾筠淇攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣的芭樂是有目共睹的好吃，就連外國人也抵擋不了，一名網友發現，韓國朋友也很愛吃台灣的芭樂，不過「切法」讓他很震驚，有生之年第一次看到這種芭樂切法。其他網友透露，不只韓國，其實日本也是這樣切芭樂。

原PO在Dcard貼出照片，他無意間看到韓國朋友切芭樂的方式竟然是「橫」的，台灣人習慣將芭樂直向切片，韓國朋友卻是反過來，「我整個震驚！有人這樣切的嗎？」對方說他媽媽也都這樣切，「因為我們是這樣切蜜瓜的」，所以習慣也這樣切芭樂，不過確實不少台灣人看到他這樣切會驚訝地問。

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▲韓國人習慣的芭樂切法。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友眼睛為之一亮，但仔細一想，其實這種切法似乎更方便快速，「感覺這樣切比較簡單欸…我以後也要這樣切」、「我們家從我開始矯正牙齒之後都這樣切，有時候芭樂太硬咬不下去就會這樣切的超小塊」、「我也這樣切，比較好切！只需要中間切一刀，有籽的朝下，切個幾刀就好了」、「好像⋯也滿合理的耶」。

還有網友透露，日本人也用這種橫向水果切法，「我們家也是這樣切！（媽媽是日本人）」、「看過有些外國人橘子也會這樣切」、「我媽媽韓國人切芭樂跟切蘋果一樣耶」。