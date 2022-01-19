桃竹疫情狂燒！21校停課資訊一次看　2校今恢復上課





▲《ETtoday東森新媒體》整理最新的停課資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳羿妏／整理報導

桃園疫情持續延燒，昨（18日）晚間再增一名小六男童確診，市府緊急宣布中壢區新街國小及附幼今天起停課14天，校園部分至今已累計17名學生染疫。另外，新竹市也新增某國小二年級的學生家長確診，該班級今天預防性停課一天。對此，《ETtoday東森新媒體》整理最新的停課資訊，讓讀者一次看懂。



桃園市目前共16間學校（包含幼兒園）因疫情停課14天，詳細名單如下：

1. 華勛國小及附幼（至1/23）

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2. 普仁國小及附幼（至1/23）

3. 翰林安親班（至1/23）

4. 興仁國小及附幼（至1/21）

5. 中壢高商(含進修部) （至1/28）

6. 東興國中（至1/27）

7. 方華補習班 （至1/28）

8. 內壢國小（至1/30；該校1/17 PCR採檢2,217支，結果全數陰性）

9. 美奇幼兒園（至1/30）

10.佳音英語元生分校（至1/30）

11.信義國小及附幼（至1/31）

12.華盛頓幼兒園（至1/31）

13.高昇課照中心（至1/31）

14.小牛津幼兒園（至2/1）

15.東安國小及附幼（至2/1）

16.新街國小及附幼（至2/1）

採檢個案為陰性，可復課學校：

1. 龍潭國小及附幼（個案採檢陰性，1/19恢復實體上課）

2.市立龍潭幼兒園（個案採檢陰性，1/19恢復實體上課）

新竹縣市目前共5校因疫情停課，詳細名單如下：

停課14天：

1.三民國小

2.吉的堡維育幼兒園：匡列429人。

3.義民中學

停課7天：

1.明新科大：採檢1289位，其中954位為陰性，其餘採檢結果尚未出爐。

預防性停課1天：

1.新竹市某國小二年級某班（校名尚未公布）