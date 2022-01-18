增1名防疫計程車司機染疫「採檢4次才確診」　曾載過確診者

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例本土個案，其中多例和聯邦銀行員相關，另外有1例是防疫計程車司機。指揮官陳時中表示，目前有追蹤到計程車曾載過確診個案。

陳時中說明，該防疫計程車司機做三次採檢都陰性，第四採檢陽性，剛開始驗出來Ct值很高，大概31.6，第二天二採Ct值往下降，目前大概追蹤到曾經有載過確診個案，相關的基因定序會再進行。

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另外，醫療應變組副組長羅一鈞也補充，目前掌握到該計程車司機1/14曾載過一位在機場唾液採檢，後續報告出來陽性的個案，接下來要等基因定序出爐才能確定。

今也新增境外移入個案33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(21例)、越南(5例)、加拿大(4例)、英國(3例)、法國(2例)、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月3日至1月17日。

▲1/18新增案例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計5,306,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,287,815例排除)，其中17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

台灣自2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。