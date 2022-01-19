年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

▲疫情不斷延燒，目前仍開放餐廳內用。（資料圖／記者劉亮亨攝）



記者崔子柔／綜合報導

新冠本土疫情不斷延燒，近2週已連續增加破百例確診，讓外界憂心是否將再提升至三級警戒，眼看農曆新年將至，桃園市政府及行政院防疫會議都曾討論是否要禁止餐廳內用，目前皆決定維持現狀，有官員則點出最可能升級的2個時間點。

根據《聯合報》報導，指揮官陳時中指出，目前沒有積極證據顯示有不明傳染源在社區傳播，不會因為一間餐廳有人染疫就禁止所有餐廳內用，然而疫情每天在變化，指揮中心將尋求相對穩健的公衛方式。

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知情人士指出，指揮中心主要是為了配合學測，才宣布二級警戒維持到24日，若疫情持續擴散，學測後可能會訂出加強版防疫規定。

另有官員表示，去年5月升至三級警戒，影響許多民生經濟活動，政府內部曾討論過2個升級的時間點，一是在學測後加強防疫規定，二是等農曆年後、元宵節（2/15）再加強。

▲知情人士指出，指揮中心是為學測事宜決定二級警戒維持到24日。（資料圖／記者湯興漢攝）



經統計，今年本土個案至18日累計122例：

4日4例

5日1例

6日3例

7日4例

8日2例

9日11例

10日6例

11日12例

12日4例

13日14例

14日11例

15日6例

16日10例

17日17例

18日17例