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年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲疫情不斷延燒，目前仍開放餐廳內用。（資料圖／記者劉亮亨攝）

記者崔子柔／綜合報導

新冠本土疫情不斷延燒，近2週已連續增加破百例確診，讓外界憂心是否將再提升至三級警戒，眼看農曆新年將至，桃園市政府及行政院防疫會議都曾討論是否要禁止餐廳內用，目前皆決定維持現狀，有官員則點出最可能升級的2個時間點。

根據《聯合報》報導，指揮官陳時中指出，目前沒有積極證據顯示有不明傳染源在社區傳播，不會因為一間餐廳有人染疫就禁止所有餐廳內用，然而疫情每天在變化，指揮中心將尋求相對穩健的公衛方式。

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知情人士指出，指揮中心主要是為了配合學測，才宣布二級警戒維持到24日，若疫情持續擴散，學測後可能會訂出加強版防疫規定。

另有官員表示，去年5月升至三級警戒，影響許多民生經濟活動，政府內部曾討論過2個升級的時間點，一是在學測後加強防疫規定，二是等農曆年後、元宵節（2/15）再加強。

▲▼開學在即各校緊鑼密鼓地準備開學各項防疫事務，體溫量測、清潔消毒、防疫隔板等等都是重點中的重點。圖為新北市板橋區江翠國小防疫準備作為。（圖／記者湯興漢攝）

▲知情人士指出，指揮中心是為學測事宜決定二級警戒維持到24日。（資料圖／記者湯興漢攝）

經統計，今年本土個案至18日累計122例：

4日4例
5日1例
6日3例
7日4例
8日2例
9日11例
10日6例
11日12例
12日4例
13日14例
14日11例
15日6例
16日10例
17日17例
18日17例

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3縣市大雨特報！東北風挾雨彈「明天繼續炸」　濕涼→濕冷時程曝

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