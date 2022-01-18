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確診疾管署防疫人員「和桃機感染鏈不同」　陳時中：懷疑被口水檢體感染

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

日前疾管署桃園機場防疫人員有1人感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）指出，推測該防疫人員可能是在收集口水檢體時被染疫，確定與桃機染疫相關感染源不同。

陳時中說明，該防疫人員為案17928，主要工作是協助做深喉唾液採檢，有時在發燒篩檢站工作，做旅客相關症狀資料登記。

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陳時中說，該員在1/9做PCR採檢為陰性，1/14快篩也是陰性，1/15再次做PCR則呈陽性，病毒期因定序中，目前職場匡列16人，採檢陰性皆做居家隔離。

陳時中說，目前推斷案17928與桃機群聚無關聯性，不過確定跟案17230這條線是不同樣的感染源。

指揮中心指出，案17928機場檢疫人員病毒定序為Omicron變異株，與其他本土Omicron個案之病毒序列不同，可排除與本土群聚之關聯性；境外移入個案序列相近者主要來自南亞、東南亞，全基因定序進行中。

針對感染速度，陳時中說，Omicron傳播速度快，從西堤餐廳染疫研判，可能兩天內會再一波傳染，傳染力很強，呼籲民眾勤洗手、戴好口罩。

▲▼案17928病毒基因定序。（圖／指揮中心提供）

▲案17928病毒基因定序。（圖／指揮中心提供）

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