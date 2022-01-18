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英防長證實：已向烏克蘭提供反坦克武器　部分英軍「駐地」培訓

▲▼俄羅斯軍用登陸艦11日進入波羅的海，瑞典外島哥特蘭島街頭罕見出現裝甲車。（圖／路透）

▲英國國防部長證實，正在向烏克蘭提供反坦克武器。圖為俄羅斯軍用登陸艦11日進入波羅的海。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭邊境紛爭未平，英國16日晚間傳出派遣部隊前往烏克蘭，並由2架空軍C-17運輸機將亟需的導彈系統運送給基輔軍方。而英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）17日證實已開始向烏克蘭提供反坦克防禦性武器，一小部分的「軍事訓練人員」將留在當地，提供短期培訓後才會返國。

綜合路透社、《每日郵報》報導，儘管克里姆林宮堅稱「沒有計畫」對烏克蘭發動攻擊，但有多達10萬名俄軍駐紮在邊境，仍引發外界擔憂。英國防長華勒斯17日向議會表示，英軍決定向烏克蘭提供輕型反坦克防禦性武器系統，首批武器系統已於周一交付，少數英國人員將提供當地軍隊短期培訓後返國。部隊人數並未公開。

華勒斯並未具體說明武器的數量與類型，但他強調不是戰略武器，不會對俄羅斯構成威脅，「它們是用來自衛的。這些武器是短程的，但無論如何，它會讓人們停下來，思考他們在做什麼，如果坦克真的進入烏克蘭，入侵了，那麼它們將成為防禦機制的一部分。」

對此，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，德國沒有改變拒絕向烏克蘭提供武器的立場。她在訪問基輔時警告，任何進一步升級都將為俄羅斯帶來經濟、政治與戰略上的昂貴代價，並強調談判的重要性。德國聯邦議院持續反對干預俄烏紛爭之際，16日晚間的飛航追蹤數據顯示，英軍向烏克蘭運送武器的途中避開了德國領空。

報導稱，由於德國拒絕其進入領空，英軍2架C-17運輸機必須飛越丹麥與波羅的海，再向南掠過波蘭上空，才能抵達烏克蘭。

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