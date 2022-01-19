慈濟南投4地辦理冬令物資發放　為1265弱勢戶送暖

▲慈濟南投4聯絡處聯合舉辦冬令發放關懷物資（下同）。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將至，慈濟基金會於15日分別於南投縣草屯、南投、埔里、竹山等4個慈濟聯絡處，同步舉辦寒冬送暖、冬令物資發放，邀請1265戶慈濟照顧戶與居家關懷戶的弱勢家庭來參加「人文饗宴」活動，並獻上溫暖與祝福，讓弱勢家庭過個溫馨好年。

受新冠肺炎疫情嚴峻影響，慈濟草屯聯絡處志工取消傳統圍爐，將蔬食年菜放入提鍋，讓照顧戶帶回與家人分享，打包物資也皆來自靜思精舍自製食品；活動遵照防疫指揮中心規定，參加人員依防疫實聯制進場，量體溫、淨手消毒、全程戴口罩並採梅花座安全距離，此外還特地結合超市通路，依家庭人口數致贈不同面額的「慈善物資卡」，讓弱勢戶也能自己辦年貨。

活動中也進行個案分享，讓弱勢戶們相互加油打氣：年近70的陳姓女士說，自己原是未婚的單身貴族，但3年多前因為單親的姪兒中風全身癱瘓、眼睛看不見，為了照顧侄兒而「姑兼母職」、改變了命運；在她最徬徨無助時，經善心人士引薦而成為慈濟長期照顧戶，慈濟除了提供金援，還提供病床、輪椅與照顧床、助行器等。

陳女表示，慈濟師兄師姐3年多來不定期地前來探視，提供生活物資陪伴與關懷，如今侄兒漸漸恢復視力、能站能走能說，還能到南埔環保站做環保，有空時也不斷和她說話、期待能恢復記憶力。

長期陪伴個案的志工王麗玉表示，堅持做對的事就有希望，一如證嚴上人的《靜思語》所言：不簡單的事能堅持，才是真本領，困難的事能突破，才是真耐心，從前述個案的心歷路程得到最好的證明。