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宜蘭慈濟2處疫苗快打站　民眾讚親切又落實防疫

▲▼宜蘭慈濟提供羅東聯絡處、宜蘭聯絡處作為疫苗施打站。（圖／記者林佳予攝）

圖文／林佳予

宜蘭縣因應第3劑covid-19疫苗增設快打站，慈濟提供羅東聯絡處、宜蘭聯絡處作為疫苗施打站。1月15日、16日超過1600位民眾前來接種疫苗，增加對新冠病毒的保護力。

1月15日在慈濟羅東聯絡處，由羅東博愛醫院為民眾施打，一早就有民眾前來排隊等候接種。88歲的周爺爺行動不便，兒子周先生從台北返宜陪同到慈濟羅東聯絡處接種疫苗，在院方與志工一起協助與服務，周先生看到父親露出難得的笑容，一直說感恩。周先生表示，因為天氣冷希望父親能在室內接種疫苗，感恩醫院及志工協助，來了之後感覺很溫馨，對於空間動線規劃和人員親切、防疫措施的縝密，非常滿意。

▲▼宜蘭慈濟提供羅東聯絡處、宜蘭聯絡處作為疫苗施打站。（圖／記者林佳予攝）

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張小姐之前都在醫院內接種疫苗，這次是住在台北的家人推薦她來慈濟會所接種，來了之後感到非常歡喜與安心。張小姐表示，從一進門就發現慈濟的防疫措施做的很標準，從配合政策的實聯制、量體溫、噴消酒精、動線規劃的很好，除了空間寬敞之外，志工親切的態度讓她感動，最放心的是安全的社交距離排列，讓打好疫苗的人可以坐著休息，只要離開休息的座位，志工立刻清消，可說是防疫不馬虎，離去之前還貼心的贈送每人一份結緣品，表達證嚴法師、精舍師父與全球慈濟人的祝福。張小姐說：感恩慈濟志工無私奉獻的精神，甘願陪著醫護人員一起努力保護台灣，照顧鄉親的健康，是讓我感動的地方。

▲▼宜蘭慈濟提供羅東聯絡處、宜蘭聯絡處作為疫苗施打站。（圖／記者林佳予攝）

慈濟宜蘭聯絡處首次作為次疫苗接種站，由宜蘭仁愛醫院負責施打，1月16日首次開打日早上還沒7點已有民眾排隊，志工在戶外搭起帳篷、安排座椅讓民眾坐著等待。由仁愛醫院董事長潘仁修醫師與林坤淑董事帶領20多位醫療團隊，結合慈濟志工一起規劃動線分流，讓施打順暢，行動不便的年長者由志工陪伴與協助填寫疫苗接種意願書。

來自宜蘭礁溪的莊小姐與從壯圍過來的徐小姐都覺得動線順暢、志工親切，接種後都很開心；70多歲的陸爺爺由女兒陪同來，陸小姐表示因為父親中風行動不便，自己帶來比較放心，來到慈濟接種站感覺很安心，不僅停車方便、施打空間寬敞，服務也親切。

▲▼宜蘭慈濟提供羅東聯絡處、宜蘭聯絡處作為疫苗施打站。（圖／記者林佳予攝）

潘仁修醫師親自為年長者評估，不時噓寒問暖，林坤淑董事也在留觀區為民眾做衛教說明接種後的注意事項。林坤淑董事表示，1月16日到18日三天都在慈濟宜蘭聯絡處為民眾施打疫苗，很感恩慈濟提供場地和志工協助，而且動線規劃得很流暢，讓我們可以很順利地完成苗施打的工作。

慈濟基金會表示，宜蘭慈濟提供快打站有：宜蘭聯絡處1月16日到18日於上午9到12點；羅東聯絡處1月15日有早診(8:30-11:30)、午診(13:30-16:30)，17日早診，22日早診、午診，26日早診，27日早診，每場次預計500人，均為施打莫德納疫苗，請民眾記得事先預約，詳洽宜蘭縣政府衛生局網站或防疫專線03-9357011。

▲▼宜蘭慈濟提供羅東聯絡處、宜蘭聯絡處作為疫苗施打站。（圖／記者林佳予攝）

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