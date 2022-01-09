屏縣九如鄉大火20戶受損　縣府及慈濟啟動關懷慰問

▲屏東縣府社會處處長劉美淑代表潘縣長到九如關懷大火受災戶 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉昨(8)日發生火災，大火波及20戶，造成嚴重災害，縣府立即啟動慰問機制，提供每戶2萬元慰問現金，讓受災民眾可及時運用外，縣長潘孟安指示各單位盡速協助受災民眾復原重建，以進行後續相關急難救助與民間資源的轉介。

縣府社會處處長劉美淑代表潘縣長，致贈受災民眾每戶2萬元慰問金。劉處長表示，火災第一時間由消防局進行搶救，以救援民眾人身安全為優先，當火勢控制後，需協助的就是受災民眾的生活關懷與協助。

社會處說，民眾遭遇火災，心理的創傷，以及因火災可能造成財產的毀損，面對後續生活的擔心，透過這 次慰問，進行相關服務與網絡資源的連結。另已請九如鄉公所協助申請法定之災害安遷救助與急難紓困，並連結民間慈善單位急難救助，共同陪伴受災戶度過難關。

另屏東慈濟功德會，亦第一時間配合縣府共同進行慰問關懷，密集與縣府保持聯絡，以共同協力陪伴受災民眾，每戶提供1萬元慰問金，並由在地慈濟師兄師姐持續陪伴關懷。

社會處表示，縣府與公所已積極啟動社會救助，感謝慈濟即時的資源協助，發揮人飢己飢、人溺己溺的社會關懷，本事件除法定救助申請，也將持續連結相關民間單位，共同協助災民生活早日復原。