海拔3千公尺見暖流　花蓮縣警局與慈濟志工合歡山慰警

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

「各位警察同仁辛苦了！雪季勤務有您真好！」花蓮慈濟志工第18年前往合歡山感恩執行雪地勤務的員警，1月15日一早與花蓮縣警察局前往新城分局天祥派出所、合歡派出所，帶來禦寒的圍巾、薑茶、香積麵、暖暖包、營養食品等，也帶來氧氣瓶、以及企業提供的4組AED(自動體外心臟電擊去顫器)，增高山救援量能。

海拔超過3千公尺的合歡山國家森林遊樂區，是民眾雪季追雪景點，然而民眾因天候身體不適、交通事故層出不窮，合歡派出所員警在寒風凜冽中，堅守崗位，守護民眾。新城分局長林育旺指出，平日合歡派出所共5位員警執勤，雪地勤務時增加到10位，往年勤務大部分是交通堵塞、汽車拋錨，或是有高山症我們提供氧氣瓶協助舒緩。林育旺也呼籲民眾上山前注意氣象與交通資訊。

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▲志工獻上圍巾給合歡派出所員警，祝福他們值勤平安。

1月15日上午花蓮縣警察局督察長張益禎、新城分局長林育旺、花蓮縣警察局交通大隊隊長黃增樟等人以及花蓮慈濟志工前往天祥派出所、合歡派出所慰警，花蓮慈警會連續上山慰警18年，慈警會窗口許志賢表示，感恩警察長年來執行雪地勤務這麼辛苦，祝福他們勤務平安，我們也帶來靜思語木匾，把愛送到最高點，祝福所有警察都一切順利平安。

海拔3150公尺的松雪樓，本日正午僅1.3度C，執行勤務的員警仍堅守崗位維持交通。花蓮縣警察局督察長張益禎表示，上山後看到我們同仁真的是蠻辛苦的，要執行這樣的勤務除了毅力，還要有體力，感恩慈濟志工每一年來慰問合歡、天祥的同仁，志工還帶來保暖的圍巾、薑茶、平安卡、福慧紅包、泡麵，溫暖我們的身體，更溫暖我們同仁的心，我們希望把這份愛透過勤務傳送給大家，我們會更努力為民眾付出，讓轄區更平安、民眾更安全。

▲花蓮慈濟志工前往合歡山感恩執行雪地勤務的員警，帶來證嚴法師福慧紅包的祝福，以及平安小卡。

合歡派出所林福長表示，合歡派出所處於高山寒冷的山區，感恩師兄師姊每年來到海拔3千公尺以上駐所關懷。

根據花蓮縣消防局資料指出，太魯閣國家公園境內近2年緊急救護件數高達161人次，其中6人次因傷勢嚴重及後送路途遙遠而死亡，花蓮慈濟醫院也邀請愛爾麗集團提供四組公眾用AED，將配置在合歡派出所、天祥派出所、保七總隊第九大隊所屬合歡小隊及文山小隊，由花蓮縣消防局提供基礎急救技術，以解雪季期間之緊急救護需求。

▲1月15日花蓮縣警察局與花蓮慈濟志工前往天祥派出所、合歡派出所慰警，圖為合歡派出所。

合歡派出所副所長阮漢魁表示，真的感謝長官幫忙發聲，讓我們增加更多量能，在山上很多遊客會來請求協助，除了禦寒用品，慈濟每年提供的氧氣罐也讓我們在山上救了許多民眾。阮漢魁指出，很多遊客一上山沒有先休息就先爬山，或出發前一天熬夜，精神不好容易造成高山症，呼籲遊客禦寒裝備要攜帶齊全，上山不舒服在松雪樓有吸氧室，遇到緊急可通報110。

天祥派出所長葛厚遠呼籲民眾來太魯閣景區注意行車安全、落石，互相禮讓，另外不要餵食獼猴，避免造成抓傷。

▲花蓮慈濟醫院邀請企業家贊助4組公眾用AED，由花蓮縣消防局提供基礎急救技術，圖為天祥派出所。