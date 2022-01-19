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仕高利達攜手台灣新銳設計師楊士慶　推出2022春節禮盒

▲▼ 仕高利達攜手台灣新銳設計師楊士慶　推出2022春節禮盒 。（圖／品牌提供）

圖、文／仕高利達提供

發源於蘇格蘭的威士忌品牌仕高利達傳承極致釀酒工藝，致力於打造各式經典酒款，近期更成為年輕世代的威士忌首選品牌，其細緻多樣的風味是廣受台灣消費者喜愛的關鍵因素，仕高利達坐擁蘇格蘭的絕佳氣候環境，並以與眾不同的風味深植人心。今年仕高利達再推出全新春節禮盒包裝吸引目光，此次攜手台灣新銳設計師楊士慶帶來三款全新包裝禮盒，翻玩仕高利達品牌字樣，以率性時尚的禮盒設計搭配上香醇順口的三款熱門威士忌酒款，於農曆春節之際帶給消費者視覺與味覺的雙重極致饗宴，即日起全台菸酒專賣店、量販店、超市限量販售中。

▲▼ 仕高利達攜手台灣新銳設計師楊士慶　推出2022春節禮盒 。（圖／品牌提供）

▲台灣新銳設計師楊士慶。

仕高利達聯手楊士慶打造三款全新春節禮盒 力求創新不受限
台灣新銳設計師楊士慶擅於結合多元有趣的設計元素，以突破性創作風格廣為人知，曾入圍多次金曲獎的最佳裝幀設計獎，並擔任第32屆金曲獎主視覺設計師，與仕高利達同為專業領域上的常勝軍。此次楊士慶替仕高利達旗下明星酒款「金牌蘇格蘭威士忌」、「金雪莉蘇格蘭威士忌」和「12年蘇格蘭威士忌」打造全新春節禮盒，保留各酒款經典配色，另以率性的品牌字樣帶出品牌自由不受限的精神，完美傳遞精品般的時尚視覺氛圍。

設計師楊士慶表示品飲仕高利達就像是在享受一首美好樂曲，能解放原有思緒讓創作靈感不斷湧現，鼻息間的威士忌香氣有如音樂旋律、舌尖上獨有的餘韻成為節奏，而咽喉間的風味則表現出音符力度，每一口皆值得細細品味，當金黃色酒體在口中撞擊的每個重音，都令人對這美好樂曲心醉神迷，讓人徜徉在每一口的風味變化。

仕高利達推出三款全新春節禮盒 展現視覺及味覺的雙重體驗
楊士慶天馬行空的創意乘上品牌仕高利達對釀造的堅持，成就了視覺與味覺的雙重極致饗宴，對威士忌愛好者來說；品飲是極致享受。品飲仕高利達12年蘇格蘭威士忌彷彿是在聆聽紓壓的靈魂樂，此次新包裝特以酒款經典藍色搭配品牌霧面金屬色字樣，透過質感配色呈現低調沉穩氛圍，品飲金雪莉蘇格蘭威士忌像是在撥放動聽的輕搖滾般富饒玩味，新包裝採滿版品牌字樣彰顯率性氛圍，橘色外觀為春節注入全新活力氣息，而品飲金牌則如同在享受輕快緩步的鄉村樂，全金色的外包裝設計格外亮眼，相當符合年節送禮需求，此次推出的三款春節禮盒皆含有700ml威士忌、50ml威士忌與限量仕高利達威士忌杯，新年節慶中無論是送禮或親朋好友歡聚都是絕佳選擇，與仕高利達一起透過春節禮盒迎接2022年，保有熱情迎接下一個挑戰。

仕高利達全新春節禮盒包裝（共3款）
仕高利達春節禮盒全台各大通路均售，更多【仕高利達】最新訊息請上：
https://www.facebook.com/ScottishLeaderTW

▲▼ 仕高利達攜手台灣新銳設計師楊士慶　推出2022春節禮盒 。（圖／品牌提供）

仕高利達金牌蘇格蘭威士忌新春禮盒
建議售價：480元
贈品：仕高利達金牌蘇格蘭威士忌50ML迷你酒一瓶
仕高利達 x 楊士慶 聯名品飲威杯一只
（贈品以實物為主）


▲▼ 仕高利達攜手台灣新銳設計師楊士慶　推出2022春節禮盒 。（圖／品牌提供）

仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌新春禮盒
建議售價：550元
贈品：仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌50ML迷你酒一瓶
仕高利達 x楊士慶 聯名品飲威杯一只
（贈品以實物為主）


▲▼ 仕高利達攜手台灣新銳設計師楊士慶　推出2022春節禮盒 。（圖／品牌提供）

仕高利達12年蘇格蘭威士忌新春禮盒
建議售價：790元
贈品：仕高利達12年蘇格蘭威士忌50ML迷你酒一瓶
仕高利達 x 楊士慶 聯名品飲威杯一只
（贈品以實物為主）

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