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顧防疫！迪化街、嘉義優鮮進駐線上年貨大街　年節好物優惠一次看

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣政府挑選出最好味、好康、好物的嘉義優鮮農特產品與十大伴手禮，即日起在東森購物網舉辦「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

還有半個多月就是過農曆年了，年貨採買潮逐漸邁入高峰，不過近期本土疫情再起，擔心年貨大街人潮多有染疫風險的話，可以改從網路下單，今年除了迪化街商圈把年味再度搬到線上，還有來自「嘉義優鮮」精選最好味、好康的農特產品，以及百大品牌官網，分別與電商平台聯手，讓消費者上網就能把年貨清單一次買齊，輕鬆又安心。

隨著農曆新年即將到來，東森購物網與嘉義縣政府合作，應景推出「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街，網羅50家業者、超過600件商品，像是網路人氣夯品「咔啦脆蝦」、一口吃烏魚子、古早味地瓜酥、茂谷柑等，各式伴手禮及零嘴乾貨應有盡有，送禮自用兩相宜，一站購足之外，至1/28前，於活動專區消費，滿2,500元現折200元，讓消費者透過網路輕鬆辦好年貨，又有滿額現金折價送等優惠可以拿。

蝦皮購物今年與迪化街商圈再度聯手，攜手老協珍、聯通漢芳、正新蔘藥行、李日勝、李亭香、度小月等超過60間人氣老店，進駐線上年貨大街，不論是春節必備的堅果、果乾，或團圓飯必備頂級食材烏魚子、干貝，通通下殺6折起，並於迪化街永樂廣場設置紅包牆，祭出購物金、特色禮盒等總價值破250萬的新春獎項，只要於指定時段拍照上傳個人社群，就有機會免費帶回家。

PChome 24h購物年貨大街（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物年貨大街推好康優惠，加碼抽黃金。（圖／PChome 24h購物提供）

瞄準春節商機，PChome 24h購物也推出年貨大街，囊括圍爐年菜、寵物年菜、年節伴手禮、保健禮盒等，並祭多重好康，36大銀行最高回饋12,000、Pi 拍錢包綁Pi卡筆筆享5%回饋無上限，1/10～2/7購買品牌週指定品抽鎮金店聯名胖貓虎金塊、全站消費滿額抽市價5,000元茹絲葵牛排禮物卡。

PChome 24h購物表示，今年過年時間較往年早，不少人跨完年後隨即籌備年貨用品，帶動12/31-1/6近一週「圍爐年菜、年節禮盒、新春文具」三大品類搜尋量飆漲，其中年菜搜尋量對比去年大幅成長近1倍，尤以王品集團、饗食天堂等知名餐廳最熱搜，年節禮盒搜尋更有年增超過3倍的驚人漲幅，顯見整體年節相關產品需求持續飆升。

CYBERBIZ開店平台集結旗下百大品牌官網，包含義美、正官庄、一之軒、OPPO、奇美、Canon、伊莎貝爾等，即日起至2/5止展開線上貨大街活動，祭出春節年菜、年節禮盒、高單食材、健康養生、美妝時尚及日用品/家電等近千種優惠爆品5折起，新春福袋下殺31折，活動期間下單，加碼抽過爐加持的限量大甲媽虎年限定Q版大錢母，全家超商取貨則可抽MOMI X800行動投影機。

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